Helleland er nå den mest progressive politikeren når det gjelder kroppspress, likestilling og sosialt ansvar og etter dagens møte ser det ut til at hun mener alvor, skriver programleder i VGTV, Morten Hegseth i denne kommentaren

Sponset depresjon

Publisert: 05.06.18 20:47

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland svinger øksen mot norske bloggere. Det er på tide.

Ingen dør av at Sophie Elise Isaksen svarer bloggleserne sine med at måten hun fikk perfekte lepper på, jo, det var å fjerne «fett fra magen sist gang hun tok en neseoperasjon», for så å sprøyte det inn i leppene. Ingen går heller under av at Stina eller Marna tar med bloggleserne sine på en reise inn i restylanens verden eller at Linni Meister viser at hun får sin perfekte hake ved hjelp av Botox.

For å ta dem i forsvar, så ligger det faktisk en eim av noe punkete og opprørsk over det. For i et land som de siste årene har hatt hakk i sin feministiske debattplate, med konstante og kjedsommelige selvfølgeligheter om normalkroppens viktighet (vekk meg, jeg sovner) og popkulturens anorektiske skyggesider, gir det selvfølgelig en rebelsk følelse å promotere det totalt motsatte. Vi kan sutre og klage så mye vi vil vi, mens de ungdommen faktisk ser opp til, lever som lettkledde supermodeller på Internett i bikinier, sus og sponset dus.

Det har dessverre, og selvfølgelig, sine konsekvenser. I dag var jeg på et konferansemøte i Oslo, initiert av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland . På plass var både toppsjefer i bloggnettverk, influencere, redaktører, journalister, politikere og forskere. Målet: Å finne tiltak som begrenser norske bloggere, instagrammere og youtuberes negative kroppspress på norske tenåringer. Vi har lenge spekulert på om grunnen til at norske tenåringer i dag gråter, sulter seg og fortviler i langt større grad enn før, kan være nettopp fordi det de siste årene har skylt en bølge av nye markedsførere innenfor kosmetikk og utseende over landet.

Av kvinnelige elever på tiende trinn i Oslo-skolen som bruker 2–3 timer hver dag på sosiale medier, oppgir hele 34 prosent at de er ganske mye plaget med psykiske helseplager, mens 24 prosent sier det er «veldig mye plaget» fra rapporten «Ung i Oslo 2015». Jo mindre de har hodet bøyd ned i Instagram og snapchat-feeden, jo friskere er de, viser samme forskningsrapport. Det samtidig som norske Internett-kjendiser poster hoftebein og rabattkoder på Botox på plattformene sine, mens de trekker på skuldrene og sier «Ikke kom her og kall meg forbilde!».

Nuvel. Det er uansvarlig. Både av influencerne selv, men også annonsørene, bloggnettverkene og oss i media som hauser dem opp. Det er som Anniken Jørgensen, influencer og deltager på dagens møte sa: Grunnen til at jeg er blogger i dag er fordi jeg leste andre bloggere da jeg var yngre. Hun var så besatt av dem, sa hun, at hun zoomet inn på bildene for å se langt, langt i bakgrunnen om hvilken balsamflasker som sto på badet. Og balsam ble kjøpt, selvfølgelig. Det er ikke tøys at Nelly.com tømmer varelageret sitt når bloggere poster rabattkuponger eller at folk strømmer til frisørsalongen Gevir i Oslo når alle norske kjendiser legger ut sine sponsede lokker på Instagram. Det var mange forslag som kom på bordet i dag, om hvordan vi kan begrense deres negative påvirkningskraft over sine egne fans.

Mitt forslag, ved hjelp fra deltagere i Facebook-gruppen «Stort og smått i sosiale medier», var: Vi bør lage et etisk regelverk, hvor influencere kan klages inn til et sekretariat, hvorpå det kan ilegges en straff. De som knytter seg til et etisk regelverk vil få et slags «svanemerke», noe som vil gjøre dem mer attraktive for annonsører og dermed også vil gi dem økonomiske fordeler. Å være kjedelig er aldri gøy uten at det har sin belønning.

Blir du dømt, kan konsekvensen være likt reglene vi praktiserer på førerkort: Åtte prikker og du er ut av bloggnettverkenes og annonsørenes trygge favn - for en stund. Det er en pris som vil svi.

Konsekvensene av å ha en generasjon med psykisk syke tenåringer kan ha enorme og brutale økonomiske og sosiale konsekvenser på sikt.

Linda Hofstad Helleland er Høyre-minister, et parti som tidligere har ligget bak venstresidens politikere hva angår kroppspress, likestilling og sosialt ansvar. Det hører i så fall fortiden til. Helleland er nå den mest progressive politikeren på akkurat dette temaet, og etter dagens møte ser det ut til at hun mener alvor. Høyres virvelvind fra Trøndelag kan sikkert være en trussel for mange av dem som tjener seg søkkrik på tvilsom spons og tvilsom kroppspromotering. Mange av dem ble invitert, men nektet å stille på møtet i dag. Men først og fremst kan Helleland være ministeren som er med på å skifte kurs for en hel generasjon som nå sliter i hodene sine, mye på grunn av Internettets skjulte påvirkning. Men da må hun ta grep, for det brenner litt på Internett-dassen, for å si det litt banalt. Bring it, Linda. Du har en hel generasjon som trenger at du tar tak.

Av Morten Hegseth, programleder i VGTV