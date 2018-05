SINGEL: Det er slutt mellom Ariana Grande og kjæresten Mac Miller. Foto: Jason Merritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ariana Grande singel igjen

Publisert: 10.05.18 08:14

Forholdet mellom Ariana Grande og Mac Miller er over. Paret har vært sammen i to år.

Det skal være hektiske jobber som har ført til at paret har gått hver til sitt, melder TMZ.

Paret ble sammen i 2016, og har jobbet sammen en rekke ganger. Miller sto blant annet på scenen under Grandes veldedighetskonsert i Manchester i 2017.

Da Grande slapp singelen «No tears left to cry» forrige måned, la Miller ut et innlegg på Twitter der han skrev at han var «veldig stolt av denne jenta her».

Kilder nær paret sier at selv om det nå er slutt, er Miller og Grande fortsatt veldig glad i hverandre, og vil forbli nære venner.

