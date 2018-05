«STORMER RUNDT DANIELS»: Daniels mottok penger 12 dager før valgdagen i 2016 for å holde tett om et angivelig forhold hun hadde til Trump ti år tidligere. FOTO: Skjermdump/NCB/»Saturday Nigh Live»

Stormy Daniels dukket opp i «SNL»-sketsj

Publisert: 06.05.18 11:24

Den profilerte pornostjernen, som hevder å ha hatt en affære med Donald Trump, gjorde en overraskelsesvisitt i det populære humorprogrammet.

Dette skjer kort tid etter at president Donald Trump bekrefter å ha refundert et beløp til sin advokat Michael Cohen, som ble brukt til å inngå en privat kontrakt mellom to parter – kjent som en «taushetsavtale».

Han benekter derimot å ha hatt en seksuell relasjon med pornoskuespilleren.

Lørdag dukket Daniels opp i «Saturday Night Live», og serverte et nytt stikk i retning den sittende presidenten, skriver NBC News.

I sketsjen spør Donald Trump, spilt av Alec Baldwin, hva som må til for at det skal holdes tett om den angivelige hendelsen, hvorpå Daniels svarer at en oppsigelse holder.

Baldwin fortsetter:

– Jeg fikset Sør- og Nord-Korea. Hva må til for at jeg kan fikse oss?

– Beklager, Donald. Det er for sent for det. Jeg vet du ikke tror på klimaforandringer, men en storm er på vei, baby, kontrer Daniels.

Den ekte presidenten har tidligere hamret løs mot showet og Alec Baldwin, og det han kaller en elendig parodi.

Så spørs det om Trump tar til twitter også denne gangen.

