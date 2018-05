Oppfordrer TV-kanal til boikott av Eurovision

OMSTRIDT VINNER: Den israelske Eurovision-vinneren Netta Barzilai etter triumfen i Lisboa forrige lørdag. Foto: FRANCISCO LEONG / AFP

4,8 prosent av Islands befolkning har allerede skrevet under på kampanjen, som er rettet til den riksdekkende TV-kanalen RUV.

– Jeg elsker landet mitt, Jerusalem neste! Sa en overlykkelig Eurovision-vinner Netta Barzilai fra scenen i Lisboa etter å ha vunnet sangkonkurransen lørdag kveld.

Men det er ikke alle som er like fornøyde med at det var nettopp Israel som tok seg helt til topps. Og på Island er oppfordringen krystallklar: Der har nemlig 17.000 mennesker, 4,8 prosent av befolkningen, skrevet under på en underskriftskampanje rettet til TV-kanalen RUV om å boikotte neste års Eurovision i Israel, skriver SVT Nyheter.

Oppfordringen er motivert av at israelske soldater har skutt mot demonstranter på Gazastripen, hvilket har ført til at minst 60 personer har blitt drept og flere tusen skadet.

Direktøren i TV-kanalen RUV informerer ifølge SVT om at ingen beslutning har blitt fattet, men at situasjonen i Israel framover kan påvirke beslutningen.

Til VG uttalte nylig høyeste sjef for Eurovision hos arrangøren EBU, Jon Ola Sand, at det langt fra er sikkert at neste års Eurovision avholdes i Jerusalem.

– Det er alt for tidlig å snakke om tid og sted for neste års Eurovision Song Contest-finale. Nå er det mange spekulasjoner, og jeg har ingen kommentar til det. Vi reiser til Israel neste uke for å starte forberedelsen med tv-selskapet som vant i Lisboa, har Jon Ola Sand skrevet i en e-post til VG.

Netta Barzilais seier føyer seg inn i en rekke storpolitiske hendelser i Eurovision-sammenheng. Så sent som i fjor ble russiske Julia Samojlova nektet innreise til Ukraina for å delta i finalen i Kiev. Ukraina og Russland ligger i en betent konflikt om Krim-halvøya, og på grunn av Russlands annektering av Krim i 2014, var Samojlova utestengt fra Ukraina i tre år fordi hun hadde opptrådt på Krim etter annekteringen.