GIFTEKLARE: Prinsesse Eugenie og Jack Brooksbank på en kjendisfest i London i fjor sommer. Foto: Joel Ryan / TT / NTB Scanpix

Prinsesse Eugenie har forlovet seg

Publisert: 22.01.18 12:52

RAMPELYS 2018-01-22T11:52:20Z

Prinsesse Eugenie (27), datteren til prins Andrew (57) og hertuginne Sarah (58), skal gifte seg.

Buckingham Palace kunngjorde gladmeldingen mandag morgen via Twitter . Prinsessen forlovet seg med nattklubbmanager Jack Brooksbank (31) i Nicaragua tidligere denne måneden, og bryllupet finner sted til høsten. Nærmere detaljer vil bli presentert senere, varsler hoffet.

Prins Andrew , eller hertug av York som han også tituleres, var gift med Sarah, hertuginne av York , fra 1986 til 1996. De har to døtre sammen. Eugenie er den yngste. Storesøster Beatrice er 29.

Prinsesse Eugenie og Brooksbank møttes på skiferie i Sveits i 2011 og har vært et par siden. Avisen The Telegraph melder at både prinsessens og den vordende brudgommens foreldre er «henrykt» over forlovelsen.

Tilbakeblikk : Selger omstridt bryllupshatt

Det er dermed duket for et år med mye på programmet for den britiske kongefamilien. Ikke bare venter prins William (35) og hertuginne Kate (35) sitt tredje barn i april, prins Harry (33) gifter seg med sin Meghan Markle (36) 19. mai.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland , synes det er hyggelige nyheter som kommer fra London i dag.

– Og nå forstår jeg kanskje bedre hvorfor prinsesse Eugenie og hennes far i helgen var gjester hos dronning Elizabeth på Sandringham i Norfolk, og at de søndag ble fotografert sammen på vei til kirken. Det er faktisk ikke så mange dagene siden jeg så bilder av en smilende hertuginne Sarah ute på byen i London med sine to døtre. De har nok hatt noe å feire, sier Totland til VG.

Prinsesse Eugenie og hennes utkårede skal smis i Hymens lenker i samme kirke som prins Harry og Markle, St. George’s Chapel i Windsor, Berkshire.

– Nå blir det altså to kongelige bryllup i Storbritannia i løpet av året - begge lagt til kongefamiliens egen kirke på Windsor slott. Og det er helt sikkert en spesiell glede for både dronning Elizabeth og prins Philip å få oppleve to av sine barnebarn gifte seg med bare noen måneders mellomrom, sier Totland.

Ekteskapet er det første for begge, og hverken Eugenie eller forloveden har barn fra før.