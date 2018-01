GJORDE INNTRYKK: Skuespiller Rebecca har har spilt i to av Woody Allens filmer. Det angrer hun på. Foto: Domenico Stinellis / TT / NTB Scanpix

Angrer på Woody Allen-film

Publisert: 13.01.18 20:21

RAMPELYS 2018-01-13T19:21:29Z

Skuespiller Rebecca Hall sier hun aldri mer vil jobbe med Woody Allen og vil donere lønnen fra siste film til Time’s Up.

På Instagram forteller hun at hun er lei seg og angrer på at hun takket ja til å spille i Woody Allens siste film «Rainy Day in New York». Hun vil derfor donere lønnen sin til Time’s Up som er et initiativ fra en rekke Hollywood -skuespillere for å få slutt på seksuell trakassering i filmindustrien.

Allens adoptivdatter Dylan Farrow har i en årrekke hevdet at hun ble seksuelt misbrukt av ham da hun var sju år, noe Woody Allen nekter for.

Fikk øynene opp

Rebecca Halls beklagelse kommer en måned etter Dylan Farrow skrev et innlegg i LA Times og sa at hun føler seg mistrodd, og undret seg over at #metoo-kampanjen skjermer Woody Allen.

Hall skriver at det er syv måneder siden hun ble hyret inn for å spille i Allens siste film, men når hun nå ser at sitt bidrag i filmen har fått en annen kvinne til å tie og føle seg avvist, så må hun gjøre noe. Derfor vil hun nå donere lønnen sin fra filmen «Rainy Day in New York» til Time`s Up. Hvor mye penger det er snakk om, sier hun ikke noe om, melder AP .

Hall, som også jobbet med Allen i 2008, i «Vicky Christina Barcelona», er dermed den fjerde kvinnen som den siste tiden sier at de angrer på sitt samarbeid med filmskaperen. Tidligere i uken beklaget skuespiller Mira Sorvino, som vant Oscar for sin innsats i Allens film «Mighty Aprodithe» i 1995, sitt samarbeid med Woody Allen.

Ellen Page, som spilte i filmen «To Rome with Love « i 2012 var den første til å melde sin avstand til Allen da hun postet etter lengre innlegg på Facebook i november. Greta Gerwig var den neste som meldte at hun aldri mer vil jobbe med regissøren.

Ironisk nok spilte Woody Allens sønn, Ronan Allan, en stor rolle i avsløringen av Harvey Weinsteins påståtte oppførsel med seksuell trakassering og misbruk, gjennom en stor sak publisert i avisen the New Yorker i oktober.

Lik lønn for begge kjønn

Lørdag kunngjorde skuespiller Mark Wahlberg at han vil donere 1,5 millioner dollar til Time`s Up-fondet, i Michelle Williams navn, og sier han støtter fondets arbeid for at skuespillere lønnes likt uavhengig av kjønn. Bidraget kommer etter de siste dagers fokus på ulik lønning av ham og skuespillerkollega Michelle Williams i filmen «All The Money in the World»: Mens han skal ha fått 1,5 millioner, fikk Williams 1000 kroner.

De to ble hentet inn av Ridley Scott til å spille inn nye scener i november etter at Kevin Spacey måtte erstattes på grunn av anklager om seksuell trakassering.