HARDT SKADET: Jørgen Ringstad skadet seg i «Farmen»-tvekamp i høst. Etter å ha blitt undersøkt på sykehuset fikk han sjokkbeskjeden om at han har kreft. Foto: TV 2, Privat

«Farmen»-Jørgen ble hardt kvestet i tvekamp – på sykehuset fant legene kreftsvulst

Jørgen Ringstad fikk sjokkbeskjed i kjølvannet av skaden han pådro seg i høstens «Farmen». Nå takker han TV-innspillingen for at han fant ut at han er kreftsyk.

– Mange ville gått i kjelleren psykisk, men det gjør ikke jeg. Jeg tar heller ting som det kommer.

Ordene tilhører Jørgen Ringstad (62), som mange kanskje husker fra «Farmen» i fjor høst. Ringstad røk ut av programmet i uke 3 etter en høydramatisk tvekamp mot Kjetil Nørstebø (28).

Nørstebø tok seg for øvrig helt til finalen, og etter å ha tapt den avgjørende kunnskapskonkurransen anklaget han vinneren Tonje Frøystad Garvik (29) for finalejuks.

Sagekonkurransen mellom Jørgen og Kjetil endte som kjent til slutt med at Jørgen tapte. I fallet da han tapte ble han skadet, og ble i all hast fraktet til legevakten i Kongsvinger.

– Jeg husker at jeg falt ned, og at spissen av en tømmerstokk traff meg i ribbeina. Jeg har hatt mye vondt i livet, men det der var noe av det vondeste jeg har kjent på, sier han til VG.

På legevakten fikk 62-åringen beskjed om at han ikke hadde noe der å gjøre, at han måtte sendes til sykehuset rett ved siden av for å undersøke skadene skikkelig. På sykehuset tok legene røntgenbilder og flere prøver av ham.

– Legene var redde for at jeg hadde pådratt meg indre blødninger i mageregionen. De hadde ikke utstyr godt nok til å ta en ordentlig sjekk av meg, og bestemte seg for å sende meg videre til Ahus i Oslo.

Som VG skrev i høst, ble Ringstad sendt med sirener og blålys til Oslo. Der tok han CT, og fikk ellers en grundig scan av overkroppen og beskjed om å bli værende til dagen etter.

Så kommer legevisitten – og dermed også svarene på alle prøvene:

– Legen kom inn og fortalte at jeg ikke hadde pådratt meg indre blødninger, men at jeg ikke overraskende hadde brudd i et ribbein. Det tok jeg ikke så tungt. «Men vi har funnet noe annet, som vi er nødt til å følge opp», sa hun. Det viste seg at de hadde funnet mistenkelige flekker både på bukspyttkjertelen og i lungene mine. Jeg fikk signaler om at dette sannsynligvis var kreft, så legene ville undersøke meg videre, forteller han.

KJEMPET TAPPERT: Jørgen tapte tvekampen mot Kjetil Nørstebø i høst. I ettertid er Jørgen glad for at han skadet seg og ble sendt til legevakten. Foto: Alex Iversen, TV 2

Den gang ønsket ikke Ringstad gå offentlig ut med det – fordi han måtte gjennom flere tester og siden situasjonen fortsatt var uavklart. I desember var han på omfattende undersøkelser på Rikshospitalet.

– Jeg hadde nye samtaler med legene, og fikk til slutt fasiten. Jeg fikk beskjed om at jeg har kreft i bukspyttkjertelen, men at svulsten heldigvis er meget saktevoksende – og bare 12,5 millimeter stor. Jeg skal på jevnlige kontroller fremover, og har fått beskjed om at de ikke vil operere før den har vokst til 20 millimeter. Bukspyttkjertelen fungerer fortsatt, så jeg har fått beskjed om å leve sunt, men at jeg ikke trenger å gjøre så mye annerledes.

ORDKNAPP: Da VG møtte Jørgen på Oslo Plaza i forbindelse med «Farmen»-exiten i høst, ville han ikke gå ut med det legene hadde funnet. Foto: Trond Solberg, VG

Bukspyttkjertelens funksjon, ifølge Store medisinske leksikon, er å lage bukspytt til fordøyelsen, samt å produsere hormonene insulin og glukagon.

Det legene ikke sa noe som helst om, var hvordan det sto til med lungene til «Farmen»-deltageren.

– Jeg måtte spørre, og da begynte legen å bla i papirene sine. Han tittet opp, og sa til slutt at «Det er ingenting å bry seg om, det var falsk alarm».

STØTTET AV GAUTE: «Farmen»-Jørgen hadde svært vondt etter høstens tvekamp, og fikk hjelp av programleder Gaute Grøtta Grav. Foto: Alex Iversen, TV 2

62-åringen er sjeleglad for at han deltok i «Farmen», og skadet seg såpass at han fant ut at han var syk.

– Det er jo hell i uhell. Dette ville aldri blitt avdekket – i hvert fall ikke så tidlig – om ikke jeg hadde skadet meg i den tvekampen, erkjenner han.

Jørgen bor i bygda Dagali, som har bare drøye 160 innbyggere. Der har ryktene allerede begynt å gå, forteller han.

– Ryktene går om det ene og det andre, og jeg fikk høre via en nabo at enkelte snakker om at jeg har lungekreft. Derfor synes jeg det er greit å snakke om dette nå, slik at bygda kan legge dette dødt. På sykehuset sier de at det bare var flaks at dette ble oppdaget så tidlig, så jeg kan bare takke «Farmen» for at dette ble oppdaget før det kunne blitt skikkelig farlig.

VED GODT MOT: Et drøyt halvår etter «Farmen»-innspillingen er Jørgen tilbake i sitt rette element. Han graver seg ikke ned til tross for kreftsykdommen. Foto: Privat

Familien og andre nære rundt Ringstad har tatt kreftdiagnosen fint, mener han.

– Det er vel allerede noen som har begynt å regne på arven ... Neida. Jeg har en liten familie, som har tatt dette veldig med fatning. Jeg har dessuten hele tiden følt meg frisk, og er av den oppfatning at man vil merke symptomene om man blir hardt rammet. Så vi går ikke rundt og tenker på dette, forteller en optimistisk Ringstad.

Ifølge kreftforeningen er bukspyttkjertelkreft en av de kreftformene som har lav overlevelse. Den gjennomsnittlige overlevelsen er på seks måneder, men alt handler om hvor tidlig det blitt oppdaget, hvor aggressiv den er, og om kreften har spredd seg til andre organer – som ikke er tilfelle med «Farmen»-Jørgen.

I gjennomsnitt er 9,7 prosent i live fem år etter at de har fått diagnosen, men om kreften oppdages tidlig er det 47 prosent som lever etter fem år.

Jørgen Ringstad går foreløpig ikke på noen form for cellegift, som heller ikke er vanlig før man har operert bort svulsten.