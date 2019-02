STILLE FØR STORMEN: Programleder Gaute Grøtta Grav og Erik Anders Sæter. Foto: Espen Solli

«Farmen»- Gaute sjokkerte deltagerne: – Han fikk meg til å skamme meg skikkelig

En «vellykket» razzia ble etterfulgt av oppvaskmøte og en lang tirade fra programleder Gaute Grøtta Grav. – Det var ikke mulig å se ham i øynene, mener Erik Anders Sæter.

Det har vært en fartsfylt start på vinterens «Farmen kjendis». Blant annet har det kommet frem at deltagerne fikk kontakt med en person som bor i nærheten av Li gård på Tangen utenfor Hedmark, og at denne personen skaffet deltagerne mat og drikke, også alkohol, som ble smuglet inn på «Farmen»-gården. Tidligere denne uka kunne VG forteller at manager for tre av deltagerne, Kathrine Sørland (38), Svein Østvik (57) og Runar Sørgaard, betalte for den første leveransen - ved hjelp av Vipps.

Tirsdag ble det kjent at det er danske Erik Plesner som har hjulpet deltagerne. Til VG fortalte Plesner at han ble oppringt av TV-produsenten, som var svært sint. Dansken angrer imidlertid ikke på at han handlet inn mat og drikke til den sultne gjengen.

Og det var ikke bare produsenten av «Farmen kjendis» som reagerte kraftig da deltagerne ble fersket for matjukset. Etter at produksjonen først hadde foretatt en razzia på gården, ankom programleder Gaute Grøtta Grav (39), og tok et skikkelig oppgjør med deltagerne. Til VG beskriver flere deltagere programlederen som «rasende».

– Under tiraden fra Gaute tok jeg «fallet» for de andre. Men det ble sagt at de visste at alle spiste og drakk av varene. Jeg følte meg som en hund, eller en tolvåring som hadde gjort noe veldig alvorlig på skolen. Og Gaute er vel den i verden som bryr seg aller mest om «Farmen». Der og da føltes det ut som vi hadde begått verdens mest alvorlige handling, forteller deltager Erik Anders Sæter (22) til VG.

FIKK KJEFT: Erik Anders Sæter og Svein Østvik var ikke veldig høye i hatten da Gaute Grøtta Grav ankom gården og tok et oppgjør med deltagerne. Foto: Espen Solli

Han forklarer situasjonen som «utrolig spesiell».

– Han var utrolig sint, det var ikke engang mulig å se ham i øynene. Han fikk meg til å skamme meg skikkelig. Sjargongen i gruppa i ettertid var dog «Ærlig talt, vi er voksne folk, som blir hudflettet fordi vi skaffet oss mat». Det var veldig, veldig spesielt. Folk ble litt sjokkerte. Der og da var det veldig vanskelig å se for seg hvor mye folk kom til å bry seg om hysteriet som skulle komme.

– Hva synes du om måten Gaute kjeftet på dere på?

– Det førte til at vi ikke turte smugle mer, da, så tiraden fungerte, tydeligvis. Men etterpå ble det snakket om at han ikke burde snakket til oss på en sånn måte. Men jeg skjønner reaksjonen. Jeg tror ikke produksjonen turte å si ifra til Gaute med én gang, og at det var derfor han kom først dagen etter at vi ble fersket.

«Farmen kjendis»-deltageren mener saken - og omtalen i media - har gått helt ut av proporsjoner.

– Jeg har aldri tidligere gått rundt så sulten. Og plutselig én dag kommer det en predikant (Runar Søgaard, journ. anm.) med et stort glis og forteller at det kommer flere pizzaer. I en sånn reality-setting blir det fort «oss mot produksjonen». 50 år gamle menn ble som tolv år gamle barn, og alle var enige i at dette var det morsomste vi noensinne hadde gjort. Da vi ble tatt, skammet alle seg som hunder. Det var litt teit, men i dag må jeg si at jeg driter litt i det, forteller han.

BRØT REGLENE: Årets «Farmen kjendis»-deltagere fikk matforsyninger på gården, noe som ble tatt ille opp av TV 2 og produksjonsselskapet Strix. Foto: Espen Solli

– Men det dere gjorde, bryter jo fullstendig med den TV-virkeligheten produksjonen prøver å skape, gjør det ikke?

– Joda, men summa summarum gjorde smuglingen alt verre for oss. Vi fikk bare smaken av noe vi ikke fikk tilgang til igjen, uansett. Det var ikke sånn at vi våknet opp dagen etter med masse energi. Vi var i en ekstrem situasjon, som jeg tror det norske folk har vanskelig for å sette seg inn i. Der og da tenkte vi at ingen ville finne ut av det, at det bare var en liten morsomhet. Vi er lei oss og sier unnskyld, men jeg har ingen dårlig samvittighet for det som skjedde, sier han.

«Farmen kjendis»-deltager Martine Lunde synes heller ikke det var spesielt hyggelig da programlederen kom til gården og kjeftet dem huden full.

– Vi så på dette som en tullegreie, men forsto alvoret da vi så reaksjonen fra Gaute. Alle ble vettskremte, og vi skjønte at «Shit, dette burde vi kanskje ikke gjort». Vi fikk på en måte fremkalt adrenalinet ved å bryte reglene, men skjønte alvoret da vi fikk den reaksjonen, sier hun til VG.

Det er Svein Østvik helt enig i.

– Jeg tror ikke vi helt klarte se for oss at det vi hadde gjort var så alvorlig, og vi skvatt ganske godt av den reprimanden fra Gaute. Vi var ikke helt oss selv etterpå. Vi var som fjortiser på epleslang, men så plutselig smalt det - og vi var tilbake til virkeligheten. Vi følte virkelig at vi hadde driti oss ut, forklarer 57-åringen.

Gaute og TV 2 forklarer

Gaute Grøtta Grav sier til VG at seansen der han snakket med deltagerne om smuglingen, kom i stand etter et møte med ledelsen av produksjonen og TV 2 kvelden før.

– Vi diskuterte forskjellige måter å reagere på etter overtrampet, og det ble da bestemt at jeg skulle gå inn neste morgen og ta denne alvorspraten med dem, sier programleder Gaute Grøtta Grav

TV 2s pressekontakt Alex Iversen sier til VG at de ikke kjenner seg helt igjen i det deltagerne sier om praten Gaute hadde med dem.

– Gaute var ikke der på eget initiativ, han var der fordi vi ønsket at han skulle ta en alvorsprat med deltagerne. Det var en rolig stemning under praten, og samtalen hadde åpenbart den virkningen vi hadde håpet på, i og med at de forsto at dette var noe de måtte slutte med, sier Iversen.