Artistene får 13.000 kroner for Melodi Grand Prix-fremføring

Artistene blir ikke rike av selve fremføringene, men de får dekket kostymedesigner, koreografi, kost og losji.

Den 2. mars er det klar for Melodi Grand Prix-finale i Oslo Spektrum med Kåre Magnus Bergh (40) og Heidi Ruud Ellingsen (33) som programledere.

VG har fått tilgang til Melodi Grand Prix-kontrakten, som viser hvor mye artistene får for å være med på artistoppdrag for NRK . Artistene får utbetalt 13.000 kroner hver for fremførelser av bidragene, ifølge avtalen mellom artistene og NRK.

MGP-artistene Carina Dahl (33), Erlend Bratland (27) og Chris Medina (35) opptrer alle i år, og de har samme manager.

– Hvis honoraret skulle dekket de timene og investeringene som må gjøres fra artisten sin side, hadde det nok vært mer lønnsomt å sitte med en kopp nederst i Karl Johan, sier manager Erland Bakke, og legger til:

– Når man sammenligner muligheten en får i en finale i Melodi Grand Prix mot andre TV-sendte musikkarrangement, så mener mine artister og jeg at dette er greit.

Videre i kontrakten står det at NRK betaler for kostymedesigner, staging, koreografi, kost, losji og utgifter i forbindelse med reise.

– Det er en veldig stor fordel når det kommer til Melodi Grand Prix. Du får opptre med din egen låt for et fullsatt Oslo Spektrum, NRK investerer millioner i kostyme og scene og tilpasser seg nøyaktig det artisten vil ha, forteller Bakke.

Manageren sier at på generelt grunnlag er honoraret til artistene svake for slike opptredener.

– Jeg har lenge ment at artister bør organiseres på en annen måte, som nettopp tar for seg forhandlinger med mediekanaler, sier han.

Prosjektleder Stig Karlsen i Melodi Grand Prix skriver i en epost til VG at han ikke kan kommentere innholdet i kontraktene.

– Men på generelt grunnlag kan jeg si at alle artister får det samme honoraret for å delta i Melodi Grand Prix, forteller Karlsen, og legger til:

– I tillegg til et honorar legger vi ned betydelige ressurser i artistenes scenenummer. Vi ønsker å gi artistene tidenes opptreden, når de skal eksponeres for mer enn en million TV-seere.