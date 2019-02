AKTUELL I KRIM: Nicole Kidman møtte VG i forbindelse med premieren av krimthrilleren «Destroyer». Her fra åpningen av Le Printemps Haussmann i Paris i 2017. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

Nicole Kidman til VG: – Elsker barna mine, uansett

LOS ANGELES (VG) Nicole Kidman (51) har ikke lenger kontakt med sine barn etter ekteskapet med Tom Cruise. Nå er hun bekymret for ikke å ha helse nok til å ta vare på de yngste døtrene.

Aud Berggren

På spørsmål om hvor sterk hun er, åpner Kidman opp om prøvelsene hun har vært gjennom.

– Min fysiske styrke er sannsynligvis ikke så mye å skrive hjem om, og som barn følte jeg meg ikke tøff. Men min emosjonelle styrke har jeg bygget over tid, selv om det har vært tider i livet jeg ikke trodde jeg skulle klare å komme gjennom. Jeg har vært helt nede på knærne og bedt om styrke og fått det, sier hun.

Takker Gud for helsen

En av de store prøvelsene var da faren Antony døde i 2014, 75 år gammel.

– Det var så traumatisk da min far døde plutselig. Et sjokk både for meg og hele familien. Verden ble en helt annen. Det har skjedd meg tre-fire ganger at folk plutselig har blitt borte veldig brått. Det er veldig skremmende, og noe jeg fremdeles jobber med, sier hun.

Men Kidman har blitt mye mer selvsikker de siste fem-seks årene, og hun tør å stå opp for urett. Hun jobber mye for kvinners rettigheter, noe som føles godt.

– Er det da noe Nicole Kidman kunne ønske seg?

– Jeg er en eldre mor, så jeg er veldig opptatt av tid og hvor dyrebar den er. Jeg er 51, med en syvåring og en tiåring som trenger sin mor. Så det er der mine største bekymringer ligger. At jeg kan holde meg sunn og sterk og ta vare på barna. Så jeg takker Gud hver dag for helsen min. Ikke for meg selv, men for dem.

Barna valgte scientologien

Kidman har to døtre på syv og ti år med ektemannen, countryartisten Keith Urban. Hun og Tom Cruise adopterte også to barn da de var gift, Isabella (27) og Connor (24). Hun har hatt liten kontakt med dem gjennom årene.

– Hvor vanskelig er det?

– De er voksne, og gjør sine egne valg. For meg handler det om ubetinget kjærlighet. Så jeg kan si at selvfølgelig ser jeg barna mine og selvfølgelig elsker jeg dem alle. De valgte å være scientologer. Som mor er det min jobb å elske dem, uansett hvordan omstendighetene er.

Hun mener det er annerledes å være mor når man blir eldre.

– Som 20-åring har du kanskje morsinstinkter, men det er så mye annet du vil gjøre, som karriere og ditt og datt. Med alderen kommer mer tålmodighet og du lærer å balansere tiden bedre enn når du er ung og tror du kan gjøre alt på en gang. Det går sjelden, sier hun.

– Hvis du kunne snakke med deg selv som 20-åring, hvilke råd ville du gi henne om forhold og kjærlighet?

– Ikke vær så intens! Jeg er så full av lidenskap og følelser, og når du kommer ut av tenårene med så mye hormoner, er det spesielt intenst. Så jeg ville sagt, senk deg ned noen hakk og ta det rolig. Jeg har også lett for å binde meg altfor fort. Så jeg ville sagt «ta det med ro, alt kommer til å gå seg til, og du vil finne noen som elsker deg!

BOR I NASHVILLE: Nicole Kidman fant kjærligheten med countryartist Keith Urban. Her sammen på Hollywood Film Awards i november. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Vil ikke kalles «stjerne»

Kidman gikk raskt tilbake til sine katolske røtter etter skilsmissen med Cruise.

– Ja, vi går til katolsk kirke slik jeg ble oppdratt. Men samtidig hadde vi stor frihet til å snakke om alt og sette spørsmålstegn. Den samme friheten gir jeg barna mine, slik at de kan gjøre sine egne valg. Men for meg er det viktig at de vokser opp med et moralsk rammeverk.

Nicole Kidman og Keith Urban traff hverandre på en gallamiddag for australiere i Los Angeles i 2005. Rett etter at de giftet seg året etterpå, ble Keith innlagt for narkotikamisbruk, og Nicole valgte å stå ved hans side. Det har hun ikke angret på.

– Hva med en bok om ditt eventyrlige liv?

– Aldri i verden, og det kan du banne på!

Kidman kaller ikke seg selv en filmstjerne.

– Beyoncé er Queen Bey. Jeg har ikke den type berømmelse. Jeg anser meg som skuespiller, ikke stjerne, selv om jeg skjønner at mange er interessert i hvem jeg er, og ikke hva jeg gjør. Men Keith og jeg lever et normalt liv, selv om folk ikke vil tro det, sier hun, og fortsetter:

– Det er en grunn til at vi bor i Nashville. Keith har bodd der i 30 år og jeg i tolv. Der er det fredelig, og vi kan bevege oss fritt. Livet er så mye enklere og vi gjør hva vi kan for å beholde det slik. Så jeg føler ikke at jeg lever som en kjendis, men bare kommer inn for spesielle anledninger og en liten tur, som i dag. Jeg forstår, og er takknemlig for, alle privilegiene jeg har fått. Men grunnen til at jeg fortsetter å si at jeg er skuespiller, er fordi det setter søkelyset på arbeidet og ikke på meg, forklarer Nicole Kidman alvorlig.

Tok med rollen hjem

Hun er overrasket over hvor stor lidenskap hun fortsatt har for skuespillet.

– Da jeg var 14 ville jeg ikke trodd at jeg skulle ha like stor tenning på yrket fremdeles.

Nå er hun altså klar med krim-thrilleren «Destroyer» som er spilleklar for Norge.

– Jeg liker utfordringer, så denne rollen var en gave. Men spesielt tøff, sier hun.

Kidman spiller politidetektiven Erin Bell i LA, som aldri har kommet over en undercoveroperasjon som gikk forferdelig galt da hun var ung. Hun eldes 20 år i filmen med posete, blodskutte øyne, sprukne lepper og dårlig hud og tenner – i motsetning til hennes egen silkehud og hvite perlerad.

– Erin vokste opp i ørkenen og har aldri brukt solfaktor eller tatt vare på seg selv. Hun er full av selvforakt, drev med narkotika og er alkoholiker. Hun har gjort rovdrift på seg selv. Hun har også et komplisert forhold til en 16-årig datter, forteller Kidman.

Rollen kunne ikke vært mer forskjellig fra Kidmans eget liv, med to døtre og et lykkelig ekteskap til Urban. Likevel var det umulig å legge fra seg rollen når arbeidsdagen var over.

– Jeg tok Erin med hjem, og jeg er heldig for at jeg har en ektemann som forstår den artistiske prosessen. Han gir meg alltid bevegelsesfrihet til å utforske rollene, men selv Keith innrømmet at han var glad da filmingen var over. Barna mine var sjokkert, spesielt med hvordan jeg så ut. Men nå som de er ti og syv år gamle, er de jo vant til å ha en skuespillermor som øver hjemme, smiler Nicole Kidman.

Aktuell i superheltfilm

Hun har også en mindre rolle i blockbusteren «Aquaman».

– Jeg trengte virkelig å spille dronning Atlanna etter Erin Bell, om ikke annet enn for min mentale helse, flirer hun.

Innspillingen av superheltfilmen på Australias solkyst var som en ferie. Moren kom fra Sydney og døtrene fikk være med.

– Barna kunne skryte til kameratene om at mamma er med i «Aquaman», ler hun.

Kidman blir alltid ivrig når hun snakker om døtrene, Sunday Rose og Faith Margaret.

– For meg er de fantastiske skapninger, og de mest talentfulle. Keith er hjemme i Nashville med dem nå, og sendte meg nettopp en video av Faith som spiller fiolin. Jeg må ha sett den 20 ganger allerede.

– Ser det ut som barna vil følge i sine foreldres fotspor?

– De vet ikke hva de vil, men begge elsker dyr. Jeg tror at de fleste barn går gjennom en periode der de vil bli veterinær. Selv ville jeg bli astronaut, men skjønte fort at det var ganske umulig. Så ville jeg bli ballettdanser og tok undervisning, men vokste meg for høy, ler Nicole Kidman.