Mariah Careys tidligere assistent går til søksmål: – Ble tisset på

I et søksmål hevder Lianna Azarian at hun ble utsatt for fysisk og psykisk misbruk i tiden hun jobbet som sangerens personlige assistent.

Tidligere denne uken ble det kjent at superstjernen saksøkte sin tidligere assistent for å ha tatt intimvideoer i smug og presset henne for penger.

Carey hevder blant annet at Azarian misbrukte kredittkortene hennes for å skaffe seg rabatter og for å ha krevd 8 millioner dollar for å ikke offentliggjøre opptak som sangeren hevder kan være ødeleggende for hennes karriere og privatliv.

Nå svarer Azarian med et eget søksmål mot stjernen der hun løfter lokke på hva hun hevder skjedde i perioden hun jobbet for sangeren, skriver medier som Daily Mail , Independent og Buzzfeed News .

I søksmålet hevder Azarian blant annet at Carey sin tidligere manager, Stella Bulochnikov, verbalt misbrukte henne ved å omtale henne som «den armenske hurpa» eller rope ting til henne som «beveg den feite armenske rumpa de».

Hun hevder videre at Bulochnikov slo henne på puppene flere ganger og dyttet henne ned på gulvet. Ifølge den tidligere assistenten skal Bulochnikov også ha satt seg på henne og tisset på henne i andres nærvær.

Azarian hevder at sangeren var klar over misbruket, og at også hun var med på å utføre fysiske, psykiske og emosjonelle angrep på henne. Hun hevder også at hun ble sagt opp på feil grunnlag.

Azarian jobbet som assistent i litt over to år før hun fikk sparken. Grunnen til oppsigelsen skal være at hun ikke skal ha dukket opp på jobb.

Advokaten til Azarian, Mark Quigley, sier Careys søksmål mot hans klient tidligere denne uken bare er et forsøkt på å angripe karakteren hennes og prøve å ta oppmerksomheten bort fra trakasseringen hun opplevde på jobb.

Bulochnikovs advokat har foreløpig ikke gitt noen kommentar til søksmålet.