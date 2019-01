INFLUENSER: Lene Orvik sier hun har lært av turen. Foto: Frode Hansen

Influenser Lene Orvik om Dubai-tur: – Burde tenkt meg om to ganger

2019-01-15

Presiserer at hun ikke støtter opp om grove brudd på menneskerettigheter.

Publisert: 15.01.19 19:32 Oppdatert: 15.01.19 19:45

Lene Orvik (31) var en av flere influensere som lot flyselskapet Norwegian sponse en flyreise til Dubai tidligere i måneden. Sponseturen har skapt sterke reaksjoner etter at VG skrev om gratisreisen sist helg.

– At norske influensere bruker tiden, ytringsfriheten og stemmen sin i det offentlige rom til å tilsynelatende ukritisk reklamere for Dubai, gir meg en litt vond smak i munnen, sa generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge til VG.

Samtidig ble influenserne refset i diverse sosiale medier.

De negative reaksjonene gjorde at en av deltagerne på sponseturen, Espen Hilton, mandag kveld trakk bildene han hadde lagt ut fra Dubai-turen.

– Dette er nok en invitasjon jeg burde tenkt mer over og takket nei til, skrev Hilton på bloggen sin mandag kveld.

Nå er det Lene Orviks tur til å følge etter. I sitt blogginnlegg skriver hun at hun har full forståelse for at turen til Dubai med Norwegian har «skapt reaksjoner både i sosiale medier, i VG og hos Amnesty».

«Som lesere av bloggen min gjennom så mange år, tror jeg dere alle sammen vet at jeg selvsagt ikke støtter opp om grove brudd på menneskerettigheter. Og jeg dro ikke til Dubai for å kamuflere dette med pene filtre» , skriver hun.

«Jeg skulle nok likevel tenkt meg om to ganger før jeg dro, fortsetter hun.»

«Det kom en læring ut av dette også, med så mye annet i livet» , skriver hun og avslutter innlegget med å si at det er deilig å komme hjem til Norge.

Øvrige influensere på Dubai-turen – foruten Lene Orvik og Espen Hilton – var Anniken « Annijor » Jørgensen, Hedda Skoug , Benedichte Bjerke og Cornelia Grimsmo.

Jørgensen er den som har gått lengst i å forsvare turen. I en Instagram-post mandag skriver hun blant annet om sitt eget liv – oversatt fra engelsk – at «jeg lærte en gang at hvis du aldri gjør en feil i livet, vil du aldri lære noe nytt».

Flyselskapet Norwegian har tidligere presisert at de kun sponset flybillettene til Dubai på influenserne.