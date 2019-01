SINGEL: Popstjernen Lily Allen forteller at hun ble singel for ca. tre uker siden. Foto: LUCAS JACKSON / X90066

Brudd for Lily Allen

RAMPELYS 2019-01-04T10:11:52Z

Lily Allen (33) og MC Meridian Dan har gått fra hverandre etter tre år sammen.

Publisert: 04.01.19 11:11

Det var på den britiske journalisten Elizabeth Day sin podkast at popstjernen røpet nyheten om at paret hadde slått opp, skriver E! News .

– Jeg er singel for første gang siden jeg var femten år. Det er rundt tre uker siden vi slo opp, sa Allen.

– Det har bare vært dårlige nyheter etter dårligere nyheter den siste tiden, og det at jeg ikke har ringt ham og spurt om han vil komme over for en kos, er stort for meg. Vanligvis, dersom jeg har det vanskelig, trenger jeg noen rundt meg som jeg kan dele problemene mine med. Så det at jeg håndterer problemene på egen hånd, betyr at jeg begynner å bli voksen, fortsatte hun.

Bruddet kommer bare måneder etter at Allens skilsmisse med hennes tidligere ektemann Sam Cooper ble klar. Allen og Cooper har døtrene Ethel (7) og Marnie (6) sammen. Paret var sammen i fem år før de valgte å skille seg.

Fortapt

I selvbiografien «My thoughts exactly» forteller Allen at hun kjøpte eskortepiker på turné mens hun fortsatt var gift med Cooper.

– Jeg var fortapt og ensom og lette etter noe Jeg er ikke stolt, men jeg skammer meg ikke. Jeg gjør det ikke lenger, skrev hun den gang på sin Instagram-konto .

I podkasten innrømmet hun at turneen hun nylig var på ikke hadde hjulpet på forholdet med Dan heller.

– Jeg hadde akkurat kommet tilbake fra en turné i Amerika, som jeg også var den gang da ting gikk galt mellom meg og Sam. Og de samme tingene skjedde i forholdet jeg nylig var i. Jeg mener jeg tok ikke masse dop og hadde sex med mange forskjellige folk, sier hun og utdyper:

– Jeg tror folk håndterer det å være på turné og slikt forskjellig. Jeg er for eksempel en person som liker å være hjemme. Jeg elsker komforten, barna mine og rutinene. Så det å bli satt på en buss i ingenmannsland uten personen man snakker med hver dag, gjorde at jeg ble veldig fortapt.

Stjernen har vært i rampelyset siden hun slo gjennom for over 12 år siden. Hun er mest kjent for hiter som « «Smile», Do it like A Dude» , «Somewhere Only We Know», «F**k You» og «The Fear».