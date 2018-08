I VINDEN: Halle Berry, her på en filmpremiere i Toronto i fjor, og prins Harry – avbildet i Botswana i vår. Foto: AP og Reuters

Halle Berrys «flørt» med prins Harry spres viralt

Som tenåring var prins Harry (32) betatt av Halle Berry (52). Det liker Hollywood-stjernen.

Publisert: 31.08.18 11:37 Oppdatert: 31.08.18 11:57

Da britiske prins Harry var 18 år og student ved Eton High School, hadde han et stort bilde av ingen ringere enn Halle Berry på veggen på hybelen sin.

Billedbyrået Getty har fått tak i et gammelt foto som viser den unge prinsen på rommet sitt, smilende under en kunstplakat med den amerikanske skuespilleren som blikkfang i midten. Bildet står på trykk i den ferskeste utgaven av bladet W.

Det har Berry selv fått med seg. Onsdag kveld postet den Oscar-belønnede stjernen bildet på Twitter, der hun har nærmere 160.000 følgere. Posten er senere retvitret av tusenvis.

« Ok #prins Harry, jeg ser deg! », skriver Berry. Hun tagger samtidig popartisten Missy Elliott med strofen #HalleBerryPosta. I sin 2002-hitlåt «Work It» rapper nemlig Elliott « Let's get drunk, that's gonna bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? ».

(Teksten fortsetter under bildet)

Harry har ikke respondert offentlig på Berrys Twitter-hilsen, som nå gjengis i mange store britiske og amerikanske medier, og som sprer seg som varmt hvetebrød i sosiale medier.

Prinsen drømte kanskje om Berry da han var ung, men han kan skryte av å ha sjarmert en annen Hollywood-kvinne i senk i den grad at hun sa ja til å gifte seg med ham. I mai i år fikk han sin brud – den amerikanske «Suits»-stjernen Meghan Markle (36).

Halle Berry på sin side er singel etter tre havarerte ekteskap og flere brutte forhold.

På studenthybelen hadde Harry også et sort-hvitt-fotografi i glass og ramme av sin avdøde mor, prinsesse Diana . Bladet Good Housekeeping er blant mediene som har gjengitt det gamle bildet av den kongelige studenten.

