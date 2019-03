MER TV: Stian «Staysman» Thorbjørnsen debuterte som programleder i «10 på topp» i fjor høst. Nå er han klar for en ny runde med programmet. Foto: Gøran Bohlin

Stian «Staysman» inviterte seg selv på NRK-audition: Får fornyet tillit i gullrekka

Med programlederjobb og 108 konserter bare i fjor, måtte Stian Thorbjørnsen nedprioritere familielivet. – Det er godt at jeg har verdens mest tålmodige kone, sier 37-åringen, som nå skal gjøre mer TV.

Stian «Staysman» Thorbjørnsen (37) debuterte i høst som programleder for «10 på topp» på NRK . Dermed gikk debutanten rett inn i gullrekka på fredagskveldene.

– Det var utrolig gøy, og ikke minst nervepirrende. Ingen visste jo hvordan det skulle gå og vi gjorde mange endringer underveis. Det er den største utfordringen jeg har hatt noensinne, sier 37-åringen, som fikk jobben etter først å ha blitt invitert til programmet som deltager.

– Jeg sa at jeg ville det, men at jeg gjerne også kunne prøve meg som programleder. Det var et longshot, og etter hvert inviterte jeg også meg selv på audition. Etterpå sa de «ikke ring oss, vi ringer deg», og da tenkte jeg mitt. Men senere i uka ringte de meg og fortalte at jeg hadde fått jobben.

Artisten, aller best kjent som frontfigur i Staysman & Lazz, kom seg vel gjennom sin første programlederjobb, noe et snittseertall på 818.000 er en god indikasjon på. Nå har han takket ja til å fortsette i rollen - i sesong to, som skal på til høsten. Det bekrefter også presseansvarlig for «10 på topp» i NRK, Aira Planting, til VG.

– For meg er dette den ultimate «greia». Det er bare å se på seertallene, så ser man at det har vært en suksess. Men man vet likevel ikke om man får fortsette før man får beskjed om det. Det var virkelig en lettelse, og jeg tror jeg kan gå inn i det med litt lavere skuldre nå. Jeg har gått inn i dette med ærefrykt, og har jo selv blitt «starstrucked» når vi har hatt besøk av for eksempel Jørn Hoel. Selv er jeg en gammel fan av gullrekka. Da jeg var yngre satte jeg meg ned alene foran tv’en med 12 pils for å få med meg fredagskvelden på NRK, forteller han med et smil.

SMILER BREDT: Den nye hverdagen som programleder har falt i smak for Stian «Staysman», som nå satser på både musikk og TV. Her sammen med Vegard Harm, Maria Stavang, Sophie Elise Isachsen og Gisle A. Gjevestad Agledahl. Foto: Julia Marie Naglestad

Men fortsatt er det musikk «Staysman» bruker aller mest tid på. Bare i fjor gjennomførte Staysman & Lazz 108 konserter rundt om i Norge, og førstkommende lørdag har de planer om å fylle Oslo Spektrum «til randen» med showet «Den sykeste festen», der blant andre Mads Hansen, Petter «Katastrofe», Plumbo og Rotlaus også skal medvirke. Siden april i fjor har «Staysman» jobbet flere timer hver dag for å planlegge det som skal skje i helgen, og håper på en skikkelig «bygdefest i byen».

MYE BORTE: Stian og kona Tina giftet seg i 2016, men Tina ser mindre og mindre til ektemannen. Foto: Hallgeir Vågenes

Foreløpig har det gått greit å kombinere TV-jobben med turnéliv og konsertplanlegging, ifølge musikeren.

– Det er disse to tingene jeg vil gjøre. Det er utrolig digg å gjøre TV, samtidig som det er en stor kontrast til det «turné-landskapet» vi lever i, forteller Thorbjørnsen, som ikke legger skjul på at han spesielt det siste året har vært svært lite hjemme.

Hjemme har han kona Tina Thorbjørnsen og sønnen Lennox (4), i tillegg til at han også er pappa til sønnen Viktor (10) som han har fra et tidligere forhold.

– Det er godt at jeg har verdens mest tålmodige kone. Men hun vet at dette er livet mitt og at det er det jeg brenner for. Nå tjener jeg penger på det, jeg legger sjela i det, og får lønn av det. Tina hadde nok ikke vært like tålmodig om to kasser pils og en Bacardi Razz fortsatt var lønna, sier han og ler.

– Hender det at du får dårlig samvittighet overfor familien?

– Jo, det skjer, men jeg har lært meg til å blokkere det ut. Jeg hadde blitt gal om jeg skulle gått rundt og kjent på savnet hele tiden. Dette er det eneste alternativet jeg har, og da kan jeg ikke gå rundt å tenke så mye på det.

Artisten, som er født og oppvokst i Fredrikstad, har tidligere snakket om at han, før han ble kjent, møtte veggen og slet med både depresjoner og alkoholmisbruk etter å ha jobbet intenst over lang tid. Han er imidlertid ikke redd for at det skal skje igjen.

LAGER LIV: Staysman og kompanjongen Lasse Jensen i «Staysman & Lazz» holdt 108 konserter i 2018. Nå vil de fylle Oslo Spektrum. Foto: Therese Alice Sanne

– Smellen jeg fikk den gang handlet i første rekke om at jeg jobbet så hardt for noe som aldri ga resultater. Jeg kom meg ikke forbi lønnen på to kasser øl og en Bacardi Razz, og det var veldig tungt. Nå har jeg oppfylt mange drømmer, er positiv og prøver å sette meg nye mål hele tiden. Jeg føler jeg ikke er i nærheten av å gå på en ny smell igjen, noe jeg kanskje ville gjort om det jeg gjorde ikke funket. Nå stikker jeg bare på hytta en liten uke og og slapper helt av om jeg trenger det, sier Stian Thorbjørnsen, som tidligere har deltatt i programmer som «Paradise Hotel», «Robinson-ekspedisjonen» «Skal vi danse» og «Farmen kjendis», til VG.

