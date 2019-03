I RETTEN: Skuespiller Jussie Smollett på vei inn til et rettsmøte i Chicago torsdag. Foto: Matt Marton / TT NYHETSBYRÅN

Jussie Smollett nektet straffskyld

Skuespilleren Jussie Smollett (36), kjent fra TV-serien «Empire», erklærte seg ikke skyldig i siktelsen om falsk forklaring da han møtte i retten i Chicago.

NTB

Publisert: 14.03.19







Påtalemyndigheten mener den profilerte skuespilleren og LHBT-aktivisten iscenesatte et angrep på seg selv som han framstilte som rasistisk og homofobisk og har siktet ham for falsk forklaring og ordensforstyrrelse.

Torsdag møtte Smollett og hans forsvarer til et rettsmøte i en domstol i Chicago der skuespilleren nektet straffskyld og fastholdt at han ble overfalt.

36-åringen fikk sterke sympatierklæringer i USA da han fortalte at han var blitt utsatt for hatkriminalitet. Smollett, som er afroamerikansk, homofil og skuespiller i serien «Empire», hevdet i slutten av januar at han ble angrepet i Chicago av to maskerte menn.

Ifølge skuespilleren ropte de rasistiske og homofiendtlige skjellsord mens de slo, helte blekemiddel på ham og la en løkke rundt halsen hans. Et av slagordene var «dette er MAGA-land», ifølge Smollett, som henviser til president Donald Trumps slagord «Make America Great Again».