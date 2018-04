Lill-Babs: Den lille storheten

Publisert: 03.04.18 12:58

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-03T10:58:47Z

Vi synes visst vi kjente henne, alle sammen: Lill-Babs. Nå er hun borte; det er noe i nærheten av en familiesorg.

Vel: «Alle» er vel å ta hardt i. Men i alle fall alle oss over 40. For hun var et fenomen, en folkelig forankring, et showmenneske og en person som levde store deler av sitt liv i offentligheten, akkurat mens radio og TV bandt folk og land sammen på rikskringkastet vis.

Hun var svensk, og derfor en slags ekstra-drøm i tider da Sverige var Det store utland med Volvo og Saab og Hylands Hörna og Bergman og Ingemar «Ingo» Johansson og både skiløpere og skyteløpere som fra tid til annen var bedre enn våre menn. For ikke å snakke om show-biz, der Sverige synes å være i en annen klasse enn oss – vi litt traurigere nordmenn.

Det var fra dette stasligere Sverige at Barbro Margretha «Lill-Babs» Svensson dukket opp i en medietid mer ensrettet enn nå. Full av liv og grimaser og spillopper. Og så søt og begavet og flott, på alle vis!

Likevel var hun aldri fjern! Brakgjennombruddet «Är du kär i mig ännu, Klas-Göran?» for snart 60 år siden i 1959, hadde akkurat de ingrediensene som senere skulle kjennetegne Lill-Babs: Humør og energi og show – forankret i en folkelighet som det var meget enkelt å forholde seg til – og elske - for det store, store publikum. Lill-Babs var og ble for alltid artisten som fremførte seg like lett i paljetter som i vindjakke. Og alltid, alltid velforberedt, talentfull og hardt arbeidende.

(I parentes bør vel nevnes at selvsamme låt også var det første steget mot himmelen for låtskriveren: Den senere ABBA-entreprenøren Stig «Stikkan» Anderson.)

At Norge og Sverige var to ulike land på denne tiden, var klart nok, ettersom Nora Brockstedt laget «vår» versjon, «Er du gla’ i meg ennå, Karl Johan» i 1960.

Men Lill-Babs etablerte seg bomsikkert også i norsk bevissthet, ikke minst da hun etter hvert ble kjæreste med, og giftet seg med, Norges Mest Ettertraktede ungkar på slutten av 60-tallet, landslagskeeper og fysioterapeut Kjell Kaspersen. Snakk om scoring!

Slagere fulgte på slagere, revy og show kom regelmessig, radio og TV var faste arenaer, i lettsjanger-film og musikaler nokså uunnværlig. Hun forble på alle vis prototypen på en kjendis – fra før begrepet egentlig var oppfunnet og helt frem til sin død. Og etter som show-biz-grensene mellom Sverige og Norge ble mer og mer usynlige, ble hun mer og mer «vår».

Musikalsk levde Lill-Babs i en gullalder, ikke minst i Sverige. Som ren sangartist kunne hun virke mindre enn storheter som den eldre, rått begavede, tidvise Duke Ellington-favoritten Alice Babs (1924 – 2014) og den litt yngre Lill Lindfors (1940 - ), som begge lettere fikk «kunstner» knyttet til navnene sine. Lille Babs ble likevel fjellstøtt stående i sitt eget, uten skygger av forkleinelse.

Det ble mange, mange år i medienes søkelys. Og karrieren på scenen gikk naturlig nok noe opp og ned i alle disse årene – skjønt nesten forunderlig lite ned. I pustepausene i livet var det familie, tre døtre og noen flere menn. Og kafé-drift og hverdagsliv og mye gleder og noen sorger, som ukunstlet ble delt i en kjendispresse, som alltid var villige til å dele biter av Lill-Babs liv.

Men det ble aldri klamt. Tvert om ble det morsomt og livsvist og humørfylt og positivt det aller, aller meste. For hennes ekthet og livsglede var oss «alle» en kilde til berikelse i alle disse årene vi fikk sammen med henne.

Denne artikkelen handler om Kjendis

revy

Sorg