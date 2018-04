DYRE VANER: Jesse Williams og Aryn Drake-Lee skilte seg i april i fjor. Nå mener hun at hun får en for liten månedslønn - over en halv million kroner - av eks-mannen. Foto: John Shearer / Getty Images North America

Kjendisnettsted: Eksen til «Grey’s Anatomy»-stjerne vil ha mer penger

Publisert: 13.04.18 08:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-13T06:11:35Z

Aryn Drake-Lee mener hun trenger 570.000 kroner i måneden for å ta vare på parets to barn, skriver People.

Jesse Williams, mest kjent som DR Jackson Avery i den populære sykehussåpen «Grey’s Anatomy» siden 2009, må ut med mer penger til eks-kona Aryn Drake-Lee.

Det skriver People .

Dermed er det foreløpig slutt på de gode nyhetene for Williams, etter at han for en måned siden vant frem med sin sak om å dele foreldreansvaret for parets to barn.

Opprinnelig ville Aryn Drake-Lee ha dette alene, men vant ikke gjennom i retten. Paret skilte seg for nøyaktig ett år siden.

I rettsdokumenter som People har fått tilgang til står det at Jesse Williams allerede har betalt eks-kona 160.000 dollar - 1,25 millioner norske kroner, delvis som forskudd for kommende barnebidrag og for å betale Drake-Lees advokatutgifter.

Men dette er tydeligvis ikke nok.

Nå vil eks-kona ha ytterligere 200.000 dollar - 1, 55 millioner kroner - til advokatutgiftene sine.

Også kravet om månedlige barnebidrag har økt. Tidligere har Jesse Williams gått med på å betale 50.000 dollar - 389.000 kroner - for de to barna. Nå trenger Aryn Drake-Lee, ifølge rettsdokumentene People har fått tak i - ytterligere 180.000 kroner i måneden for å gi barna et anstendig liv.

People har ikke kommet i kontakt med Williams og hans medarbeidere i denne saken.