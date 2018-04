BLE SVÆRT GLAD: Tyrese Gibson erkjenner at han ble ellevilt begeistret for nyheten om at han skal bli pappa for andre gang. Foto: Charles Sykes / TT / NTB scanpix

Tyrese Gibson avslørte babynyhet med filmsnutt

«Fast & Furious»-skuespiller Tyrese Gibson skal bli pappa for andre gang.

Sanger og filmstjerne Tyrese Gibson (39) og kona Samantha (29) venter barn sammen. Det avslører skuespilleren til nettstedet People. Og han legger ikke skjul på at han var «over seg av lykke» da paret i januar fant ut at Samantha er gravid.

– Jeg skrek og var over meg av begeistring, sier han til nettstedet.

Tyrese og Samantha, som giftet seg i fjor, skal ha satt sammen en filmsnutt fra en av Samanthas ultralydbehandlinger som et morsomt ledd i å fortelle om nyheten til venner og familie. Det falt i smak for flere, men spesielt for én av dem, avslører han.

– Ingen hadde en bedre reaksjon en moren hennes. Samantha er hennes eneste datter, og dette har vært moren store drøm i mange år. At datteren skal gifte seg og starte sin egen familie, forteller 39-åringen.

Ifølge nettstedet er termin i september. Tyrese har fra før av den ti år gamle datteren Shayla fra et tidligere forhold.

Han har en lang skuespillerkarriere. I tillegg til å ha spilt i «Fast & Furious», har han blant annet også medvirket i «Transformers: Revenge of the Fallen» og «Transformers: Dark of the Moon».

