NÅ ER DE GIFT: Live Eie Børkja og Henrik Ingebrigtsen er nå mann og kone.

Henrik Ingebrigtsen (27) giftet seg

Publisert: 07.04.18 20:19 Oppdatert: 07.04.18 20:32

Eldstebror i friidrettsfamilien sa ja til Liva Eie Børkja.

Friidrettsstjernen forlovet seg med Live Eie Børkja i fjor sommer, og i dag ga de hverandre sitt ja i Stavanger.

Det skriver Rogalands Avis . Pressen var ikke til stede inne i kirken.

– Det føles bra. Alt gikk etter planen. Det er uvant å være nygift, uttaler Ingebrigtsen til avisen.

To timer før bryllupet la Ingebrigtsen ut et bilde av kirkerommet i Stavanger, som stod klar for å ta gjestene i mot.

De to har en datter sammen, som ble født i desember.

Ingebrigtsen fridde til Liva i fjor. Han var nyoperert ,og gikk ned på kne med krykker i hendene, meldte VG i fjor.

– Han kastet krykkene og gikk ned på kne! Jeg sa ja og hjalp han opp. Tenk at jeg jeg skal få dele hele livet med deg. Elsker deg, skriver kjæresten Liva Eie Børkja på Instagram.