NYFØDT: Her er den svenske kongefamiliens nye hjerteknuser.

Sveriges nye prinsesse skal hete Adrienne Josephine Alice

Publisert: 12.03.18 11:21 Oppdatert: 12.03.18 12:04

Sveriges nye prinsesse blir også hertuginne av Blekinge.

Det meldte det svenske kongehuset mandag. Kong Carl Gustaf sto selv for kunngjøringen på Stockholms slott. Der spøkte han med den nyfødtes «overraskende fyldige, mørke hårmanke». Kongen sa også at den lille kommer inn i en søskenflokk som for øvrig består av to «svært aktive smårollinger».

Senere møtte statsminister Stefan Löfven, riksmarskalk Svante Lindqvist og andre representanter, deriblant fødselslegen, pressen på Slottet.

Løfven kunne fortelle at han har sett babyen, og at hun er nydelig.

– Navnet passer, mente han og beskrev den lille som en «ekte søtnos».

Oppkalt

Prinsessen får altså navnet Adrienne Josephine Alice Bernadotte. Hun skal til daglig kalles Adrienne, skriver Aftonbladet .

Kongen ønsket barnebarnet velkommet og sa at det blir spennende å følge den nye verdensborgeren i livet videre.

De heteste bettingtipsene når det gjaldt navnevalget, lød på Märtha og Alice, og sistnevnte viste seg altså å holde stikk. Prinsesse Madeleines mormor het Alice, mens Josephine var navnet til Chris’ farmor.

Ifølge Expressen er ikke Adrienne noe vanlig navn i Sverige . Kun 292 kvinner bærer det. Navnet skal bety «den vakre» og «englelike». Hvorfor valget falt på nettopp Adrienne som hovednavn, er ikke kjent.

Historiker Herman Lindqvist sier til Aftonbladet at «hun kommer jo aldri til å bli regent i Sverige, så hun kan like gjerne hete Samantha, eller hva som helst.».

Den nyfødte prinsessen er nummer ti i arverekken til tronen.

Når dåpen skal finne sted, er ikke kjent, men normalt skjer det omtrent tre måneder etter fødselen.

Første hertuginne

Blekinge, som den nye prinsessen er hertuginne over, ligger sørøst i Sverige og har om lag 16.000 innbyggere. Området har aldri før hatt en egen hertug eller hertuginne.

Den svenske kongefamiliens nyeste tilskudd kom til verden natt til fredag 9. mars på Danderyds sykehus. Hun veide 3465 gram og var 50 centimeter lang. Mor og barn forlot sykehuset allerede samme dag. Prinsessen er det svenske kongeparets syvende barnebarn.

Det aller første bildet som verden fikk se, var det pappa Chris O’Neill som hadde tatt.

Søndag postet prinsesse Madeleine sitt aller første bilde på Instagram – av nettopp alle tre barna.

I skrivende stund har nærmere 40.000 valgt å følge prinsessens nylanserte bildekonto . Tusenvis med gratulasjoner og kommentarer har strømmet på. Selv følger hun ingen.

– Prinsesse Madeleine og barnet har det fint, og de er selvfølgelig takknemlige og glade for det nye familiemedlemmet, sa informasjonssjef Margareta Thorgren ved det svenske slottet til Aftonbladet fredag.

Paret giftet seg for snart fem år siden, og i 2014 fikk de sitt første barn, datteren Leonore (4). Hun ble født i New York. Sønnen Nicolas (2) ble født i juni året etter.

Prinsesse Madeleine selv er hertuginne over Hälsingland og Gästrikland , mens lille prinsesse Lenore er hertuginne av Gotland og prins Nicolas hertug av Ångermanland.

Etter noen år i USA valgte den lille familien å flytte hjem til Sverige - men O'Neill har imidlertid byttet base, og familien er nå registrert i Storbritannia .

