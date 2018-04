OVERRASKELSE: Ariana Grande dukket opp på scenen under Kygos konsert på Coachella-festivalen i natt. Foto: Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ariana Grande med ny singel om Manchester-terroren: Overrasket publikum

Publisert: 21.04.18 10:47 Oppdatert: 21.04.18 11:33

– Har ikke flere tårer, synger popstjernen i følelsesladet låt. Natt til lørdag fremførte hun låten for første gang, under Kygos Coachella-konsert – uten at publikum hadde en anelse på forhånd.

Ariana Grande er tilbake med sin første singel etter terrorudåden i Manchester for snart ett år siden, melder BBC.

I natt dukket hun plutselig opp under Kygos konsert på musikkfestivalen Coachella i California, og fremførte den nye singelen foran et svært overrasket publikum.

Kygos konsert ble følelsesladet også av andre grunner – den norske stjernens hyllest av forbildet og EDM-legenden Avicii, som har gått bort bare 28 år gammel, går også verden over.

Det var i mai i fjor at 22 mennesker ble drept av en bombe utenfor arenaen der Ariana Grande holdt konsert i Manchester.

«No tears left to cry» handler om terrorangrepet, og Grande synger at hun vil kjempe mot frykt og hat, og at kjærligheten overvinner alt.

Grande skal ha vært knust av sorg etter den fatale konserten i fjor. To uker etter hendelsen holdt hun nok en konsert i Manchester, til ære for ofrene for terrordåden.

Grande skal ha vært motvillig til å gå tilbake til studio etter terrorhandlingen, og har tidligere uttalt til Billboard Magazine at å fullføre verdensturneen etter Manchester var følelsesmessig tøft for henne.

Tøft psykisk

– Det hadde vært godt å bare kunne holde rundt de jeg er glad i, bare få være litt hjemme nå, sa hun den gang.

24-åringens manager, Scooter Braun, sa i fjor at Grande gråt i dagevis etter terrorhandlingen.

– Hun følte alt. Hvert ansikt, hvert navn til de som mistet livet. Hun tok alt innover seg. Alle følelsene, fordi det er slik hun er som menneske.

Hyller Manchester

Den ferske singelen er produsert av den svenske hitmaskinen Max Martin. Pharrell Williams har også vært med på arbeidet med låten.

Musikkvideoen, som også ble sluppet i natt, viser avslutningsvis en bie som flyr mot kamera. Bien er nettopp et symbol på byen Manchester.

Grande har de siste dagene teaset den nye singelen via sosiale medier, og singelen har- ikke uventet- blitt mottatt med stor jubel hos fansen.