ALVORLIG: Lena Dunham sier hun har komplekser for tennene sine, og helst lukker munnen når hun blir avbildet.

Lena Dunham slaktes etter å ha snakket ut om «sitt store kompleks»

Publisert: 18.04.18 21:08

TV-stjernen klager over stygge tenner og refses på Twitter for å være «forfengelig»

Etter å ha skrevet et essay i Vogue der hun klager over at hun er usikker fordi hun «har stygge tenner og et stygt smil», får Lena Dunham (31) gjennomgå i sosiale medier, melder Foxnews.com.

Dunhams betroelser starter på følgende vis: «Lena Dunham har skjønt meldingen: internett liker ikke tennene hennes» . Hun fortsetter med å beskrive hvordan morens smil ligner hennes eget, og viser til et gammelt bilde av moren fra 70-tallet.

Dunham skriver at hun har vært usikker på grunn av tennene sine helt siden hun var seks år gammel. Hun synes de er krokete, ujevne, og ikke passer sammen.

– Da jeg først trådte inn i offentligheten, gjorde jeg det med mine egne, opprinnelige tenner, noe jeg raskt forsto ikke var vanlig hos resten av de ferske kjendisene. Det var også da jeg lærte meg kardinalregel nummer en som kjendis: «Søk ikke opp ditt eget navn på internett».

«Girls»-skaperen fortsetter med å gjengi noen av meldingene hun har lest om smilet sitt i sosiale medier:

« Det som plager meg mest med Lena Dunham, er at hun er rik, og tennene hennes er fortsatt brune », skriver en Twitter- bruker ifølge Dunham.

« Er Lena Dunham motstander av å bleke tennene? », skriver en annen.

TV-kjendisen skriver at hun har et forhold til utseendefokus og skjønnhetsidealer som varierer fra dag til dag, men etter å ha lest alle de negative kommentarene om smilet sitt, begynte hun å lukke munnen eller lage trutmunn for å skjule tanngarden.

Dunham bestilte til slutt time hos tannlegen for å fikse på tennene, men trakk seg da hun innså at prosedyren sannsynligvis ville være smertefull.

Mange av dem som har lest essayet, er ikke nevneverdig imponert over Dunham. De mener tvert imot at hun fremstår som både forfengelig og overfladisk.

– Når jeg forteller sønnen min at jeg leser en artikkel om Lena Dunham som bekymrer seg for om hun må bleke tennene, svarer han «hun må vokse opp», står det i en av de mange meldingene på Twitter.

Andre spør seg hvorfor Vogue i det hele tatt har gitt Lena Dunham spalteplass når hun skriver om et så bagatellmessig problem.

Men 31-åringen får også støtte:

– Tennene dine er unike og nydelige, er bare én av støtteerklæringene til Dunham.