Zsa Zsa Gabors ting auksjonert bort

NTB

Publisert: 15.04.18 07:35

Nesten 1.000 av avdøde skuespiller og Hollwood-legende Zsa Zsa Gabors ting ble auksjonert vekk i Los Angeles lørdag.

Blant tingene som skulle under hammeren i Los Angeles var smykker, malerier, møbler og designerkjoler.

Et portrett av Gabor, laget av kunstneren Margaret Keane, ble solgt for 45.000 dollar, rundt 350.000 norske kroner. Et Steinway-piano fra 1929 gikk for 24.000 dollar.

Av de mer merkverdige salgene, var en pilleeske med Gabors navn på, som noen betalte 1.000 dollar for. Passet hennes fra 1961, hvor hun hadde opplyst falsk fødselsdato, gikk for 4.250 dollar.

Gabor døde av kreft i desember 2016, 99 år gammel. Hun ble født i Budapest, men emigrerte til USA i 1941 der hun ble en ettertraktet skuespiller med filmer som «Touch of Evil», «Moulin Rouge» og «Mannen med den nakne pistol 2 1/2».

Skuespilleren var en av de første som ble kjent for å være kjent. Hun levde et fargerikt liv omgitt av kjediser, politikere og en rekke ektemenn.

Gabor etterlot seg sin niende ektemann, 74 år gamle Frederic Prinz von Anhalt. Han er den eneste arvingen etter skuespilleren.

