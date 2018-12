SNAKKER UT: Her er Rupert Grint avbildet på the Royal Opera House i London i 2011. Foto: LUKE MACGREGOR / REUTERS

– Å filme «Harry Potter» var et massivt offer

RAMPELYS 2018-12-02T09:50:15Z

Harry Potter-stjerne Rupert Grint åpner opp om hvordan livet som barnestjerne har preget ham.

Publisert: 02.12.18 10:50 Oppdatert: 02.12.18 12:07

Harry-Potter filmene har slått an verden rundt. Men innspillingen av de totalt åtte filmene som strekker seg fra 2001 til 2011 har ikke bare vært fryd og gammen for Rupert Grint - også kjent som karakteren Ron Weasley.

Ifølge Time har filmene tjent inn 7.7 milliarder dollar - og bøkene har tjent inn omtrent det samme.

I et intervju med The Guardian snakker han ut om å være introvert og om et ambivalent forhold til rampelyset.

– Før 2000 gikk jeg på en vanlig offentlig skole og livet var helt ordinært. Faren min solgte Formel 1-suvenirer og moren min lagde bryllupskaker tok ansvar for fem barn. Jeg var veldig jordnær. Da jeg fikk rollen som Ron Weasley gikk jeg ut av skolen med en gang og ting har aldri blitt det samme, sier han i intervjuet.

Grint var ti år da han landet rollen i Harry Potter.

Levde drømmen, så snudde det

Grint forteller i intervjuet at han var veldig glad i Harry Potter-bøkene, og at det var derfor han gikk på audition.

Som ung gutt var han sjenert og han tror det er derfor skuespill ble så attraktivt for ham. I et intervju med Daily Mail fra 2014 sier han at skuespill gav ham selvtillit.

Han sier til The Guardian at han «han levde drømmen» da de første filmene ble spilt inn. Men så snudde det.

LES OGSÅ: Harry Potter-skuespiller: - Føltes feil å kysse Emma

– Da jeg kom til film tre eller fire begynte jeg å føle et overveldende ansvar fordi de var så populære. Pressen og den røde løperen var et angrep på sansene. Jeg utmerker meg ikke i den typen miljø.

Grint beskriver seg nemlig som introvert - likevel skydde han ikke helt livet som kjendis.

– Men så er det noe med å skille seg ut, være i rampelyset, som jeg liker, litt, sier han.

Vurderte å trekke seg

I intervjuet kommer det også frem at det var tider da Harry Potter-stjernen vurderte å gå.

– Å filme «Harry Potter» var et massivt offer.

Han trekker frem at å jobbe fra så ung alder og for lange perioder av gangen fikk ham til tenke: «Vil jeg virkelig gå tilbake? Kanskje det bare ikke er for meg. Jeg antar at jeg bare var en tenåring», konkluderer han.

I et intervju med den britiske avisen Independent snakker han også ut om at han vurderte å forlate den magiske verden etter den fjerde filmen.

– Fordi det er åpenbart er et stort offer. Du tar for gitt anonymitet, bare det å gjøre normale ting, bare å gå ut. Alt var annerledes og litt skummelt.

Det var tider han tenkte: Jeg er ferdig.

Han legger ikke skjul på at kjendistilværelsen til tider kunne være utfordrende.

– Noen ganger kan det være ganske dehumaniserende at folk bare tar bilder av deg mens du er ute. For dem er du bare en ting. Det er en rar eksistens. Men det er livet mitt. Jeg kan egentlig ikke huske livet før det, sier han til Independent.

Da VG møtte Grint i Berlin i 2013 i forbindelse filmen «The necessary Death of Charlie Countryman» sa han at han følte det var greit å distansere seg fra filmserien. Han hadde for eksempel ikke lenger kontakt med medskuespillerne Daniel Radcliffe og Emma Watson.

– Jeg tror det er veldig sunt at vi har litt tid borte fra hverandre nå. Vi har vokst opp sammen og tilbragt så enormt mye tid med hverandre, så nå er det på tide at vi finner ut av hva vil gjøre med livene våre hver for oss. Men vi kommer alltid til å ha nære bånd, sa han den gang.

Ønsker seg barn

Grint beskriver det som «surrealistisk» da Harry-Potter eventyret var over. På samme tid følte han seg litt «lost».

– Linjen mellom meg og Ron ble tynnere med hver film og jeg tror vi så og si ble den samme personen. Det er mye av meg i Ron og å gå videre var en massiv justering fordi det var en så konstant del av livet mitt, sier han til The Guardian.

Har du lest? Filmanmeldelse «Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser» Småfislete transporteretappe

Han forteller at det føltes som å komme ut av en institusjon og at han nå setter pris på å bevege seg bort fra «blåskjerm-verdenen».

– Å bli 30 føltes rart. Det føles bare ikke som jeg er helt der enda og jeg vet ikke hva som venter i fremtiden. Jeg skal bare følge strømmen, fortsette å spille interessante karakterer å se hva som skjer. Jeg kunne tenke meg å slå meg til ro og få barn snart. Hvis jeg fikk en sønn, skulle jeg kalt ham Ron? Det er et ganske godt navn, men kanskje ikke.