TROFAST: Hunden Sully foran kisten til George H.W. Bush i Houston søndag.

Her ligger Sully foran president Bush sin kiste

George H.W. Bush’ firbente følgesvenn skal følge eieren til det aller siste hvilestedet.

Publisert: 03.12.18 22:38

Bildet av den to år gamle labradoren som ligger vakt for Bush for siste gang, spres nå i sosiale medier. Sully har de siste månedene vært Bush sin servicehund.

Bakgrunn : George H.W. Bush er død

Bush-klanens talsmann Jim McGrath var søndag kveld den første til å tvitre bildet av hunden liggende foran kisten med den avdøde presidenten. «Oppdrag utført», lød det i kommentaren.

Senere har Bush’ sønn, president George W. Bush , postet det samme bildet på Instagram – han med denne teksten:

« Uansett hvor mye vi kommer til å savne denne hunden, er det en trøst å vite at den vil bringe like mye glede til sitt nye hjem, Walter Reed-senteret, som den brakte den 41. presidenten ».

Spesialtrente Sully skal nå bo på et terapisenter for skadde soldater.

Bush fikk hunden i juni i år, like etter at han ble enkemann da kona Barbara Bush døde . Han postet da bilde av sin nye venn på Twitter og skrev at han «ikke kunne vært mer takknemlig over den vakre hunden».

Bushs kiste, som er svøpt i det amerikansk flagget, ble mandag fraktet med fly fra Houston til Joint Base Andrews utenfor Washington. Om bord i flyet. sammen med Bush-familien, var hunden Sully.

CNN har postet video som viser den lojale hunden følge kisten ut fra begravelsesbyråets lokaler i Houston mandag morgen ( artikkelen fortsetter under ):

Kisten fraktes senere mandag til kongressbygningen Capitol, hvor folket kan få vise det avdøde politikerikonet den aller siste ære.

Bush, som var president i USA fra 1989–1993, ble 94 år gammel. Han etterlot seg fem barn, 17 barnebarn, åtte oldebarn og to søsken. Han døde kun syv måneder etter Barbara, som han var gift med i hele 73 år. Hun ble 92 .

Sully har fått navn etter den pensjonerte flygeren Chesley «Sully» Sullenberger III, som ble kjent da han klarte å lande et skadet passasjerfly på Hudson-elven i 2009.

Bush skal hedres med en minneseremoni i Washington National Cathedral onsdag, etterfulgt av begravelse i hjemstaten Texas torsdag ved universitetsbiblioteket, som er oppkalt etter ham.