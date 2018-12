SØSKEN: Prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: Julia Naglestad, Det kongelige hoff

Prins Sverre Magnus er tenåring

Slottet presenterer nye offisielle bilder av bursdagsbarnet og storesøster.

« Gratulerer med dagen» »», skriver kongehuset på sin nettside .

Prins Sverre Magnus har fødselsdag i dag og går dermed inn i tenårene.

På det ene bildet poserer han smilende sammen med storesøster, prinsesse Ingrid Alexandra (14). Det andre bildet viser den ferske tenåringsprinsen alene.

Kjell Arne Totland, TV 2s kongehusekspert , sier til VG at han synes de nye bildene er flotte.

– Tenk, yngstemann på Skaugum er blitt tenåring! Årene har sannelig gått fort. Jeg synes ikke det er så lenge siden den desemberdagen jeg satt og ventet på Rikshospitalet og en gledestrålende og stolt kronprins Haakon kom for å fortelle oss at han hadde fått en sønn. Samtidig som mor og barn ble smuglet hjem bakveien, mimrer Totland.

Totland beskriver det å følge «lilleprinsen» i alle år, som en stor fornøyelse.

– Skøyer

– Sverre Magnus har på mange måter vært kongefamiliens store, lille skøyer – full av ablegøyer og alltid med et lurt smil på lur.

Totland minner om at kongefamilien i 2005 bestemte at prinsen ikke skulle være kongelig høyhet, og at hans fødselsdag ikke er flaggdag som storesøster Ingrid Alexandras.

– Men feiringen i familien i dag er selvsagt akkurat som på hennes bursdager. Bursdagsbarnet ble vekket med sang og hjemmebakt kringle på morgenkvisten, og i kveld er det bursdagsselskap med familie og venner, der farmor og farfar også alltid er på plass. Og han får sikkert hilsener og gratulasjoner fra sine mange faddere også. Blant disse er jo både dronning Màxima av Nederland, prinsesse Rosario av Bulgaria, og eks-kronprins Pavlos av Hellas, forteller Totland.

– Jeg må forresten få lov å legge til at jeg synes Sverre Magnus er riktig så flott med de nye brillene sine. Han fremstår virkelig som en sindig og godlynt ung mann. Jeg gratulerer så mye med dagen!

Prinsen var 52 cm lang og veide 3.994 gram da han så dagens lys på Rikshospitalet i Oslo 3. desember i 2005.

Siden 2014 har Sverre Magnus vært elev ved Oslo Montessoriskole.

Prins Sverre Magnus er den tredje i arverekken til tronen, etter sin far – kronprins Haakon (45), og prinsesse Ingrid Alexandra.

