SKUESPILLER: Scott Wilson var kjent for sin rolle som Hershel Greene i TV-serien «The Walking Dead. Foto: John Shearer / Invision

Scott Wilson (76) er død

RAMPELYS 2018-10-07T06:13:19Z

«The Walking Dead»-skuespilleren Scott Wilson døde 76 år gammel.

Publisert: 07.10.18 08:13 Oppdatert: 07.10.18 08:34

Meldingen kom fra den offisielle Twitter -kontoen til «The Walking Dead»-serien der Scott Wilson (76) spilte rollen som Hershel Greene.

« Skuespiller Scott Wilson, som spilte den kjære Hershel Greene på #TWD har gått bort. Walking Dead vil gjerne dele sin sympati til alle Scotts venner, familie og fans. Han vil bli dypt savnet », skriver serien på Twitter.

Wilson døde i sitt hjem av kreftsykdommen leukemi. Det bekrefter hans representant Dominic Mancini til TMZ . Dødsfallet ble annonsert på lørdag.

Nyheten om Wilsons dødsfall kom kort tid etter det ble annonsert at skuespilleren ville dukke opp på TV-skjermen i den niende sesongen av «The Walking Dead». Wilson hadde allerede filmet scenene sine, melder Variety .

Skuespilleren fra Atlanta hadde sin skuespillerdebut i filmen «The Heat of the Night» der han spilte rollen som drapsmistenkt. Wilson har hatt roller i over 50 filmer, men var mest kjent for sin skuespillerrolle i «The Walking Dead»-serien.