BIPOLAR: Rapperen har tidligere vært åpen om sin psykiske sykdom etter at han fikk diagnosen bipolar for en kort tid siden. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Kanye West forsvunnet fra sosiale medier

RAMPELYS 2018-10-07T07:48:41Z

Kanye West (41) har fjernet seg selv fra sosiale medier - igjen.

Publisert: 07.10.18 09:48 Oppdatert: 07.10.18 10:06

Lørdag fjernet den kontroversielle rapperen seg fra både Instagram og Twitter, melder TMZ .

Det er ikke kjent hvorfor Kanye West har slettet kontoene sine, men det er ikke første gangen artisten har forsvunnet fra sosiale medier. I fjor slettet West både Instagram og Twitter, og var ikke tilbake før april i år. Siden da har West vært aktiv igjen på sosiale medier.

Kanye Wests sosiale medier-forsvinning kommer kun én uke etter at rapperen endret navnet sitt til «Ye». Ifølge BBC har artisten, som også er kjent som Kim Kardashians ektemann, hatt Ye som kallenavn en stund. Han brukte det også som tittel på sitt åttende kritikerroste album som kom i juni.

West har tidligere fått kritikk for å ha støttet president Donald Trump . Artisten sier han har kjempet for å tørre å stå fram som Trump-supporter, som også har fått støtte fra presidenten for sine uttalelser.

Rapperen uttalte i 2015 at han vurderer å stille som presidentkandidat, og det kortet dro han også i sin Twitter-tirade. En av meldingene lyder bare «2024», som er året Donald Trump er ferdig som president (dersom han vinner i 2020).

Rapperen har tidligere vært åpen om sin psykiske sykdom etter at han fikk diagnosen bipolar for en kort tid siden.