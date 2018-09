MEDIEVETERAN: Harald Stanghelle, her på en pressekonferanse for noen år siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Harald Stanghelle slutter som redaktør i Aftenposten

Etter 18 år takker Harald Stanghelle (62) for seg.

Det melder Aftenposten på sine egne nettsider .

I et intervju med sin egen avis sier Stanghelle, som har hatt redaktørroller de siste 18 årene, at han velger å slutte fordi han ønsker å gjøre noe annet på oppløpssiden av sitt yrkesliv.

62-åringen forsikrer at han vil fortsette som aktiv samfunnsdebattant, men at han ønsker å stå friere i fremtiden for å kunne ta fatt på nye prosjekter.

« Et taktskifte », skriver Stanghelle selv på Twitter:

Stanghelle kommer til å skrive kommentarer for Aftenposten selv om han ikke lenger er redaktør. Det er sjefredaktør Espen Egil Hansen glad for.

– Jeg skulle gjerne ha Harald med videre som redaktør, men er glad for at våre lesere fortsatt vil få glede av hans kommentarartikler, sier Hansen til Aftenposten .

Stanghelle snakker varmt om bedriften han nå tar et stort skritt ut av:

– Aftenposten er Norges viktigste og beste avis, sier Stanghelle og legger til at han håper kollegene får de ressursene de trenger for å ta vare på «den kvalitetsavisen Aftenposten skal være».

Stanghelle jobbet i Aftenposten også fra 1991–1995, som krimreporter og senere politisk leder og nyhetsredaktør. Da tok ferden ham videre til Dagbladet, hvor han jobbet som sjefredaktør. I 2005 vendte han kursen hjem til «tanta» i Akersgata.

Stanghelle har høstet flere priser – SKUP-prisen i 1991, Den store journalistprisen i 2001 og Riksmålsforbundets språkpris Gullpennen i 2008.