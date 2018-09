BRUKBARE SEERTALL, MEN ...: Helene Olafsen og Stian Blipp er TV 2s nye «Senkveld»-duo. Selv om færre og færre ser lineær-TV, er det nå andre plattformer som tar over. Foto: MATTIS SANDBLAD

Ytterligere fall for lineær-TV: – Det er under press

Både TV 2 og NRKs lineære TV-tall synker måned for måned, år for år. Kanaldirektøren i TV 2 mener folk fortsatt ser på TV, bare på en annen måte enn før.

NRKs snitt i antall seere i januar 2016 var 234.000, mens i august 2018 har det falt til 108.000. I mai 2018 var tallet på det laveste i løpet av de siste drøye tre årene med et snittall på antall seere gjennom hele dagen med bare 75- 000.

For TV 2 sin del var snittet 89.000 i januar 2016, mens i august 2018 var snittet på 51.000. Det viser tall VG har fått tilgang på fra NRK og TV 2.

Ser vi på tallene fra januar-august 2016 på NRK 1, har de 145.000 seere i snitt, mens TV 2 har hatt 85 000 i snitt. I perioden januar-august 2018 har de begge gått ned: 117.000 for NRK 1 og 70.000 for TV 2.

Med andre ord – fallet for lineær-TV er markant.

– Det er store industrielle utfordringer som gjelder for alle kringkastere. Lineær-TV er under press, sier kanaldirektør i TV 2 Trygve Rønningen.

– Netflix har tatt livet av videosjappene

Han påpeker likevel at det fortsatt er folk som ser på TV, bare på en annen måte enn før.

– Siden folk ser på en annen måte enn før, gjør det at vi må vi finne nye svar på hvordan vi kan fange opp at folk ser på. Vi finner igjen noen av de seerne som ikke er på lineær-TV, på TV 2 Sumo.

Kristian Tolonen er analysesjef i NRK. Han er enig med Rønningen.

– Det vi ser nå, er en del av en langsiktig utvikling. Netflix har tatt livet av videosjappene, men også påvirket seervanene til folk. Man er mer vant til å velge innhold når det passer oss selv. TV-seervanene med å sitte og se på TV i lange økter, har blitt svekket. Når man nå ser TV, plukker man ut programmer og innhold, sier Tolonen.

Han tilføyer:

– Det er flere programmer som samler publikum over tid, men kringkastingseeing faller i de yngre aldersgruppene, ikke noe blant de eldste.

Wiberg: Streaming og nett-TV blir mer populært

Morten Wiberg, TV-sjef i mediebyrået Carat Norge, tror mer og mer vil bli streamet og sett online i tiden fremover, men at det ikke skjer med det første for den eldre garde.

– De fleste ser fortsatt lineært. De relativt voksne ser fortsatt på TV og bruker ikke de digitale mulighetene. Det TV 2 har gjort med Skavlan, er å gjøre det mer digitalt og teste det ut på Sumo, samt å bruke mer av innholdet og legge ut eksklusivt på tv2.no.

Han tror også at vi kommer til å se en økende andel av serier som først slippes eksklusivt på nett, som med realityserien «Ex on the Beach».

– Ja, jeg tror mye av satsingen til TV-kanalene vil være innenfor dette.

Rønningen: TV 2 godt rustet for fremtiden

Marianne Massaiu er TV-sjef i Mediacom. Hun tilføyer:

– Vi har lenge sett at stadig flere seerminutter går til strømming. De eldre ser mer lineært enn de yngre. Aktørene jobber i stor grad med «hybridløsninger»: programmer som fungerer både lineært og på nett, forteller Massaiu.

– «Ex on the Beach» er et av flere programmer som er laget for å trekke yngre seere. Plattformen er for seerne underordnet. Skjerm er skjerm, og man benytter skjermen som er best egnet eller mest tilgjengelig, utdyper sjefen i Mediacom.

TV 2-Rønningen tror TV 2 er godt rustet for fremtiden, hvor det blir mer og mer streaming og nett-TV.

– Jeg pleier å si at TV er inne i en gullalder. Det konsumeres mer levende bilder enn noen gang, men forskjellen fra tidligere er at TV nå ses mange andre stede enn fra sofaen i stua. Utfordringen er å klare å lage godt innhold der seerne er. Jeg føler at TV 2 er godt rustet med de digitale plattformene vi utvikler.

Tolonen setter spørsmålstegn ved når streamingmarkedet blir mettet.

– Nå har jo også Amazon kommet seg på banen. Hvor mange er det plass til? Netflix har ikke den samme veksten som de har hatt før. Når kommer markedet til å stabilisere seg? Men nett-TV og streaming er trenden, ja.

Ulike seertall på første underholdningsfredag

Fredag 14. september ble «Skavlan» for første gang vist på TV 2, mens «Senkveld» avsluttet underholdningsfredagen. På NRK sin hovedkanal ble «Lindmo» for første gang vist på en fredag, for å fylle tomrommet etter nevnte «Skavlan».

– Tallene var helt på det jevne. Skavlan var under forventning, et godt stykke under det TV 2 hadde estimert og forventet, og det vi også hadde forventet, sier Morten Wiberg.

Der NRKs «Lindmo» hadde 612.000 seere forrige fredag, var det bare 440.000 som fikk med seg Fredrik Skavlans TV 2-premiere. «Senkveld» hadde 582.000 seere.

– Viktig at han fremstår som et fyrtårn

– Lindmo var helt ok på seertall, men Senkveld var over forventning. Det leverte veldig bra og hadde tall som var godt over det som var estimert på forhånd.

De 440.000 som så på «Skavlan» sist fredag, er et betydelig lavere tall enn både snittallet fra 2005 (1,1 millioner seere) og så sent som våren 2016 (822 000 seere).

– Det er viktig for TV 2 at han fremstår som et fyrtårn på fredagskvelden. Jeg hadde håpet på mer fra Skavlan sin side. Han burde ligge på 500–600.000 per sending. Det er nok fortsatt også noen som ikke har fått det med seg.

NB! Det er viktig å påpeke at det er ny seerundersøkelse og en ny metode som har gått i bruk fra 2018. I tillegg er det viktig at disse tallene er for hele døgnet, ikke bare «prime-time» på fredagskvelden.