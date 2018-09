PRØVER IGJEN: Isabella Löwengrip er igjen kjæreste med eksen. Her avbildet da hun var i Norge i 2013. Foto: Helge Mikalsen / VG

Blondinbella sammen med eksen igjen: – Alle gode ting er tre

RAMPELYS 2018-09-18T23:35:46Z

Toppbloggeren Isabella Löwengrip (27) forteller at hun er blitt sammen med eksen Hampus Jarlbo (27) for tredje gang.

Publisert: 19.09.18 01:35

Nyheten presenterer den svenske forretningskvinnen på sin egen blogg .

«Hampus og jeg er sammen igjen. Vi hadde en pause over sommeren, men fant tilbake til hverandre. Alle gode ting er tre.»

Hun skriver at hun har forsøkt å skyve eksen unna de gangene han har kommet nær henne, men at han har vært standhaftig og vist sin kjærlighet.

Det var i juli Löwengrip fortalte at de to hadde gått hver til sitt.

– Livet mitt er for komplisert med jobben min, reiseplanen min og barna. Så det var lettere å bryte det av, sa hun da, ifølge Aftonbladet .

Hun og eksmannen Odd Spångberg har to barn sammen: Sønnen Gillis og datteren Sally. I blogginnlegget fremhever hun hvor godt Jarlbo kommer overens med barna.

«Barna er så glade i ham. Vi har tatt det veldig rolig med den biten, og det har vært lurt. Han har vært med og lekt med dem, spist middager og ligende.»

Lövengrip sier at hjertet hennes smeltet da han løftet dem opp og bar dem begge under en paraply i øsregn da de besøkte Astrid Lindgrens verden i sommer.

I slutten av august ble det kjent at 27-åringen hadde kjøpt seg en luksusvilla til rundt 30 millioner svenske kroner på Lidingö. Hun skal etter planen flytte inn i huset på 352 kvadratmeter på en 2100 kvadratmeter stor tomt i november.

«Det er ikke så mange skilte småbarnsmødre under 30 som flytter inn i et hus til nærmere 30 millioner alene, men noen skal vel være den første. Her kommer barna og jeg til å stortrives», skrev hun på bloggen da.

Ifølge Aftonbladet grunnla bloggeren, som ble kjent som Blondinbella, selskapet Löwengrip Care and Color (LCC) i 2012. Ifølge Breakit ble verdien av selskapet anslått til å ligge et sted 300 og 400 millioner svenske kroner i slutten av 2017.