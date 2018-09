REAGERER: Forfatter J.K Rowling la ikke skjul på hva hun tenkte om karikaturtegningen av Serena Williams i Herold Sun. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

J.K Rowling raser over karikaturtegning av Serena Williams: – Rasistisk og sexistisk

En karikaturtegning av tennisstjernen, trykket i den australske avisen Herald Sun, får kjendiser til å se rødt på sosiale medier.

Publisert: 10.09.18 20:08 Oppdatert: 10.09.18 21:33

Det var etter tennisstjernes opptreden under finalen i U.S. Open at australske Herald Sun bestemte seg for å trykke en karikaturtegning av Williams på tennisbanen.

Under cupen gikk tennisstjernen til verbalt angrep på dommeren etter en dommeravgjørelse hun var rykende uenig i, der hun kalte han for både en tyv og en løyner. Opptredenen hennes falt ikke god jord hos dommeren og endte med ytterligere straff.

Tegningen, som er laget av avisens egen illustratør Mark Knight, har dog fått massiv kritikk på sosiale medier etter at han la ut bildet på Twitter, blant annet fra kjendiser som forfatter J.K Rowling og komiker og skuespiller Kathy Griffin.

På Twitter kaller Rowling tegningen for både rasistisk og sexistisk:

– Bra jobbet med å redusere en av verdens største idrettskvinner til en rasistisk og sexistisk karakter, og en annen stor idrettskvinne til en ansiktsløs rekvisitt, skriver hun.

Den andre idrettskvinnen hun refererer til, er vinneren av U.S. Open, det japanske stjerneskuddet Naomi Osaka, som mange på Twitter kommenterer at ser ut som en hvit blondine på karikaturtegningen.

Kathy Griffin trekker på sin side paralleller til den rasistiske gruppen Ku Klux Klan ved å skrive følgende på sin konto:

«– Hei @MarkCartoones bare skift navnet ditt til KKK Cartoons. Jævla rasist!»

Når nyhetsanker Julie Dicaro reagerer ved å stille spørsmål om hvorfor han ikke har karikaturert mannlige tennisspillere i lignende situasjoner på Twitter, svarer Knight med at det ikke handler om kjønn, men om hennes oppførsel.

Kommentarfeltet har også florert av brukere som synes Knight gikk altfor langt i sin karikatur av stjernen. En Twitter-bruker skriver «Hei Mark», dette er hvordan hun egentlig ser ut – sammen med en GIF av Williams.

Noen brukere mener dog at reaksjonene til tegningen er overdrevet:

– Folk blir altfor lett fornærmet i dag, skriver en bruker.

Avisen retweetet innlegget til Mark Knight mandag. Innlegget er fortsatt oppe på Twitter-kontoen deres.

Serena Williams har foreløpig ikke kommentert bildet.