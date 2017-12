TREBARNSFORELDRE: James Corden og Julia Carrey fikk en datter tirsdag. Her fra 2016. Foto: ANDREW KELLY/Reuters

James Corden ble pappa – Harry Styles steppet inn som vikar

Publisert: 13.12.17 12:30 Oppdatert: 13.12.17 12:39

Tirsdag ble talkshow-vert James Corden trebarnspappa. Men «The Late Late Show» utgikk ikke av den grunn – en tidligere boyband-stjerne fylte Cordens stol under showet.

Tirsdag annonserte Corden på Twitter at han og kona Julia Carry ble foreldre til en datter.

– Både hun og moren har det bra. Vi kan ikke slutte å smile, skrev han.

Videre takker han Harry Styles, som ble kjent gjennom boybandet One Direction, for at han kunne steppe inn som vert på 2,5 timers varsel.

Styles, som er norgesaktuell , hadde imidlertid en annen forklaring på at Corden trengte vikar under showet tirsdag kveld.

– Donald Trump ble endelig lei av James’ vitser og deporterte ham tilbake til England, sier han etter å ha mottatt massiv jubel fra publikum.

Han fulgte opp med å si at kameraten bare en halvtime tidligere hadde blitt pappa til en datter. Styles var selv på sykehuset og hilste på den nye verdensborgeren.

Deretter dro han direkte til studio for å debutere som talkshowvert.

– Dette er en éngangsgreie. Med mindre CBS liker det de ser, sier Styles til kameraet og blunker, før han går videre med å lede showet.

Corden og Carrey giftet seg i 2012, og offentliggjorde i juli at de ventet sitt tredje barn sammen. Fra før av har paret sønnen Max (6) og datteren Carey (3).

James Corden har gjort særlig suksess med karaoke-taxi.Han har hatt store stjerner i bilen sin, blant andre Harry Styles som han da delte et lidenskapelig kyss med. Ed Sheeran satt på med Corden i sommer, hvor han delte en drøyt fyllehistorie om Justin Bieber:

