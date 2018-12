NYFORELSKET: Åge Sten Nilsen (49) har funnet kjærligheten med Christine Grande (28). Foto: Privat

Åge Sten Nilsen har funnet kjærligheten: – Det er veldig deilig å være forelsket igjen

Rockeren (49) møtte Christine Grande (28) på fest i Stjørdal i september. Nå er de klare for sin første nyttårsaften som kjærester.

Publisert: 31.12.18 15:07

– Hun er en herlig levende jente, vi bare matcher så perfekt på alle måter, forteller Nilsen til VG på telefon fra Trondheim.

Den tidligere WigWam-vokalisten forteller at han og Grande, som jobber som butikkmedarbeider på Coop Obs, først utviklet et vennskap, før de sakte, men sikkert kunne kalle hverandre kjærester.

Aldersforskjellen på 22 år er de ikke så opptatt av.

– Jeg er en ung herremann på 49 år. Jeg er ganske passe barnslig av meg. Vi merker ikke noe til det, forteller han.

– Hvordan er det å være forelsket igjen?

– Det er veldig deilig å være forelsket igjen, sånn ordentlig forelsket. Det vet man jo aldri når man blir, sier sarpingen muntert.

– Man bare merker det når det er riktig. Jeg har en godfølelse på at det er utrolig riktig for oss.

Nyttårsaften skal de feire sammen i Trondheim.

– Vi skal på middag med noen venner. Det blir koselig!

Nilsen har et tidligere ekteskap bak seg . Sammen med ekskona Randi Judith har han datteren Oda (18).

I november neste år skal rockeren fra Sarpsborg sette opp et stort Queen-show i Oslo Spektrum, hvor Sølvguttene skal være med å dele scenen. Det blir et éngangsshow etter at «The Show Must Go On»-turnéen, som Nilsen har gjort stor suksess med, ble avsluttet i 2017.