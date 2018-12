TØFF TID: Keira Knightley, som er gift med musikeren James Righton, fikk et sammenbrudd, måtte trekke seg tilbake - og fikk senere diagnosen posttraumatisk stress. Foto: Photo by Joel Ryan/Invision/AP

Keira Knightley trakk seg tilbake fra rampelyset: – Jeg fikk et sammenbrudd

Den britiske skuespilleren taklet ikke presset, og gikk på en kjempesmell. Nå har hun omsider funnet tilbake til sitt gamle jeg.

Keira Knightley (33), aller best kjent fra storfilmer som «Pirates of the Caribbean» og «Love Actually», slo igjennom som skuespiller i 2007 - som 22-åring. Men 33-åringen har i det siste måttet trekke seg helt tilbake fra rampelyset. Årsaken er at hun har lidd av posttraumatisk stress.

Det avslører hun i et stort intervju med avisen The Times.

– Det var enormt intenst og ensomt. Jeg har alltid villet være den beste i klassen og perfekt. Jeg trodde jeg kunne takle berømmelsen, forteller Knightley i intervjuet.

Ikke alle taklet presset ved å posere naken på Vanity Fair-coveret. Men det gjorde Keira Knightley og Scarlett Johansson:

I det samme intervjuet erklærer hun at flere skal ha spekulert i at skuespilleren sliter med spiseforstyrrelser.

– Jeg forsøkte å legge på meg fem kilo, men da fortalte folk meg at jeg hadde fått cellulitter. Da jeg gikk ned fem kilo igjen, fikk jeg beskjed om at jeg var anorektiker. Det ble for mye for meg, medgir hun.

Det var det konstante presset fra presse, fans, familie og ikke minst henne selv som gjorde at kroppen til slutt sa stopp.

– Jeg fikk et sammenbrudd og kunne ikke jobbe på ett år, sier hun åpenhjertig.

Senere fikk Knightley altså diagnosen posttraumatisk stress, en tilstand som kan være langvarig, og som ifølge Helsenorge.no oftest oppstår når man har opplevd traumatiske belastninger.

Men med støtte fra familie og venner klarte Keira Knightley å takle diagnosen og komme seg tilbake på skuespillerscenen. Nå er hun også aktuell med to filmer, «The Aftermath» og «Official Secrets», som kommer i 2019.

Knightley giftet seg med musikeren James Righton (35) i 2013. Sammen har de datteren Edie (3).