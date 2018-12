GLAMOURMODELL: Katie Price entret rampelyset i England i 1996. Her på ITV Gala i London i fjor. Foto: Tristan Fewings / Getty Images Europe

Katie «Jordan» Price tiltalt for fyllekjøring

Britiske Katie Price (40), for mange best kjent som Jordan, må møte i retten i London i januar.

Price, kjent som glamourmodell , realitydeltager, designer, sanger, forfatter og forretningskvinne, skal ifølge BBC ha krasjet sin rosa Range Rover inn i en hekk i bydelen Woolwich 10. oktober i år.

Først nå foreligger tiltalen. Daily Mail , The Mirror og flere andre medier melder om at da politiet fant bilen, satt Price fortsatt bak rattet. Hun ble beordret blåsetest på stedet. Resultatet av denne har ikke vært kjent for offentligheten før nå.

Fembarnsmoren ble tatt med til Plumstead politistasjon og satt i varetekt før hun ble løslatt 13 timer senere.

En polititalsmann bekrefter at Katie Price er tiltalt for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand, og at hun må møte i Bromley Magistrates Court i London 7. januar.

Alle som følger med på Price sitt realityshow «My Crazy Life», vet at 40-åringen har lagt noen tunge måneder bak seg, med trøbbel på kjærlighetsfronten, sykdom i familien og økonomiske problemer. Hun skal nylig ha uttalt på TV at «alt skal bli bedre til neste år».

– Det har vært et jævlig år, men nå er jeg klar for å tenke på karrieren igjen. Jeg er fokusert og vil bare gå i gang.

Men året starter altså med møte i retten.

