LIDENSKAP: Herborg Kråkevik og Hans Marius Hoff Mittet gjør sterkt inntrykk som Kristin og Erlend Foto: Magnus Skrede

Teateranmeldelse «Kristin Lavransdatter»: Sterke følelser

Publisert: 10.02.18 23:33

4

RAMPELYS 2018-02-10T22:33:41Z

Både tekst og toner i denne følelsesladde musikalen svinger fra det inderlig rørende til gjentagende klanger.

Det er øyeblikk i forestillingen som er dypt gripende og som borer inn i kjernen av Sigrid Undsets tre romaner om Kristin Lavransdatter; det sterke, men sårbare kjærlighetsbåndet mellom Kristin og Erlend.

Med Herborg Kråkevik og Hans Marius Hoff Mittet i de ledende rollene formidles sanselighet, sinne og sødme med musikalsk sprengkraft og poetisk ømhet som går rett inn i sjelen.

Det er også stunder da de dramatiske hendelser blir overtydelige og bombastisk fremstilt, både musikalsk og rent spillemessig. Her skal i alle fall ikke de sterke pasjoner underdrives!

Fakta Den Nationale Scene: «Kristin Lavransdatter» Av: Sigrid Undset Dramatisering og regi: Svein Sturla Hungnes. Komponist: Julian Berntzen Sangtekster: Brit Bildøen i samarbeid med Svein Sturla Hungnes Scenograf/lysdesign: Ola Bråten Kostymedesigner: Christina Lovery Koreograf: André Danielsen Arrangement og musikalsk ledelse: Hans Einar Apelland Med: Herborg Kråkevik, Hans Marius Hoff Mittet, Bjørn Wilberg Andersen, Irene Waage, Susann Bugge Kambestad, Sindre Postholm, Frode Bjorøy, Kjersti Elvik, Sigmund Njøs Hovind, Benedicte Sørbye, Ragnhild Gudbrandsen, Nina Hammarklev, Tomine Mikkeline Eide m.fl.

Det er et stort løft å gå løs på et ikonisk fenomen som Kristin Lavransdatter. All ære til Den Nationale Scene for vågemotet. Med tekst på nynorsk, og med musikken som vesentlig del av forestillingen, lever denne fortellingen sitt eget liv.

Svein Sturla Hungnes har maktet å skape en troverdig dramatisering, der fokuset er på Kristins sterke vilje og hennes gnagende samvittighet overfor sin tro. Det handler om det sanselige som en syndig og sødmefull utflukt i forhold til plikt – som kvinne; datter og hustru. Kristin ”svikter” disse pliktene i møtet med Erlend, og svinger pisken mer og mer over seg selv.

Brit Bildøens sangtekster har fine poetiske grep, som fungerer svært bra med Julian Berntzens musikk.

Berntzen laget også musikken til teatrets forrige store norske musikalsuksess, ”Hellemyrsfolket”. Som i den, får man også her, visse assosiasjoner til klangbunnen i ”Les Misérables”. Musikken spenner fra det rungende sakrale til en del nydelige melodiøse partier som på varsomt vis understreker personenes karakterer. Iblant er det middelalder-toner, og iblant er det folkemusikk. Variasjonen er godt sammensatt

Hungnes har et tydelig regigrep, men kunne vært dristigere. I lengden blir den nesten tre timer lange forestillingen litt ensformig gjennom en del av de sceniske uttrykkende som repeteres i ulike former, blant annet gjennom støyende action og høylytte utbrudd.

Men kjernen av kjærlighetslivet mellom Kristin og Erlend løftes fram av Kråkevik og Hoff Mittet, helt fra deres betingelsesløse overgivelse til hverandre og forelskelsens rus, til den langt beskere smaken av ekteskapelig bakrus .

Kråkevik balanserer med sitt sedvanlige store musikalske og spillemessige spekter mellom viljestyrke, trass, tro og tvil.

Hoff Mittet er en Erlend med maskulin sanselighet og tett scenenærvær. Han er definitivt en av de beste vi har i musikalbransjen, noe han viste sist høst som inspektør Javert i ”Les Misérables” på Folketeatret.

Duettene med Kråkevik og Hoff Mittet er en forestilling i seg selv og rommer hele spekteret av Undsets fortelling.

Borghild Maaland