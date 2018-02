FULL KRANGEL: Mira Craig hevdet Erlend Elias Bragstad behandlet henne som en slave på «Farmen kjendis». Foto: Skjermdump TV 2

«Farmen kjendis»-øyeblikkene som skapte overskrifter

Den andre sesongen av «Farmen kjendis» er snart over, og deltagerne har ved flere anledninger laget rabalder inne på gården.

Etter seks uker på Finnsvika gård har det blitt krangler, tårer og konflikter blant deltagerne.

I denne artikkelen kan du lese en oppsummering av hendelsene som har blitt slått opp i mediene gjennom sesongen.

Allerede før programmet hadde premiere, innrømmet Erlend Elias Bragstad at han kunne fremstå som en dramaqueen . Og det var nettopp kjendisstylisten som var midtpunktet i konfliktene som oppstå gjennom de tre første ukene han var med som deltager.

Konfrontert av Frank Løke

Den tidligere håndballstjernen har ikke fått rykte på seg for å være konfliktsky gjennom oppholdet på «Farmen»-gården. Allerede i den første uken tok han et oppgjør med lederstilen til storbonde Erlend Elias. Det likte stylisten dårlig, og rømte fra tinget i sinne, og kalte Løke en «jævla hestpeis».

Krangelen fortsatte også etter at deltagerne hadde sjekket ut av gården, da Løke la ut et bilde på Facebook hvor han sammenlignet Erlend Elias med Nord-Korea-diktator Kim Jong-un.

Isfronten mellom de to deltagerne tinet imidlertid senere, og det hele endte i at folk begynte å spekulere om de to deltagerne virkelig hadde funnet tonet.

Det kunne de imidlertid avkrefte, men fortalte at de var blitt gode venner.

Erlend og Mira krangler

Etter at Løke og Erlend hadde skværet opp inne på gården, så det ut til at dramatikken var i ferd med å avta. Så sjekket artist Mira Craig inn som utfordrer på gården i uke tre. Erlend er storbonde for andre gang, og det blir bråk om hvilke oppgaver utfordreren skal utføre. Når hun nekter å tømme utedoen på bestilling fra Erlend, får storbonden nok.

Vel ute fra gården hevder Erlend at Mira truet ham på livet , noe hun blånekter for.

Da det var på tide å velge mellom utfordrerne var det Pål Anders Ullevålseter som fikk bli.

Erlend trekker seg

Mot slutten av uke tre får Erlend Elias nok, og velger å trekke seg fra programmet etter et oppgjør med de andre deltagerne. Tumultene skal ha funnet sted da kameraene var skrudd av, og ble derfor ikke vist på TV.

– De andre deltagerne oppførte seg utrolig vemmelig og stygt mot meg. Det siste døgnet var helt for jævlig. Jeg er en lojal og rettferdig person, så da følte jeg at det var best og rettferdig at jeg dro, fortalte Erlend Elias til VG.

Årsaken til dramaet som oppstå skal blant annet ha vært at jegertvilling Johanne Thybo Hansen ville trekke seg. Planen var at hun skulle ryke i tvekamp og velge Erlend Elias til storbonde for tredje gang, men etter hvert ombestemte hun seg. Kjendisstylisten skal også ha tilbudt henne penger for å gjennomføre planen, og da ble det virkelig drama inne på gården ifølge deltagerne.

Lene Elise knekker sammen

I den fjerde uken av oppholdet var det spesielt én deltager som reagerte sterkt da det kom post fra sine kjære på utsiden.

Da Lene Elise Bergum mottok brevet fra sønnen Jonas knekker hun fullstendig sammen.

– Jeg fikk en utrolig sterk reaksjon. Vi hadde vært i et barneselskap, og det trigget en del følelser rundt savnet etter sønnen min. Det var jo så lenge siden jeg hadde sett ham, sa hun til VG.

Inne på kjøkkenet kroker hun seg sammen og hulker, mens Pål Anders Ullevålseter trøster henne.

Frank konfronterer – igjen

Selv om Erlend er ute av gården, er det flere som får pekefingeren til Frank Løke rettet mot seg.

I uke fem var det Maiken Wahlstrøm Nilssen som irriterte på seg den tidligere håndballspilleren . Ifølge ham selv var Maikens mas som storbonde, og hennes påfølgende latskap uken etter, som ham til å si ifra.

– Hun ga oss pekefingeren hele uken, mens det første hun gjør uken etter er å legge seg å sove, sa han til VG den uken.

Også Inga Berit Lein fikk kritikk av Løke.

Maiken svarte med at det «ikke finnes noen som er så arrogant, selvopptatt og ufyselig i kjeften» som Frank, i intervjuet med VG.

Inga Berit tatt i mattyveri

Etter at Lene Elise røk i den siste tvekampen , kom det fram at hun og Inga Berit hadde gjemt unna mat fra fellesskapet. Da var Løke på ballen igjen, noe som endte opp med at Inga Berit tok til tårene.

Selv mener Inga Berit at de gjemte unna maten for å porsjonere utover resten av oppholdet. Lene Elise sa imidlertid til VG at de valgte å ikke gi noe tilbake til fellesskapet.