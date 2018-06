ÅPEN OM LEGNING: Skuespiller Tessa Thompson åpnet opp om å være bifil i et intervju publisert på fredag. Foto: VALERIE MACON / AFP

«Westworld»-stjerne står frem som bifil

Publisert: 29.06.18 22:00

Tessa Thompson (34) forteller at hun er tiltrukket av både kvinner og menn, og adresserer ryktene om henne og artisten Janelle Monáe.

Tessa Thompson, blant annet kjent som skuespilleren bak styrelederen av parken Westworld i serien med samme navn, forteller nettstedet Net-a-Porter at hun kan falle for begge kjønn.

– Jeg er tiltrukket av menn og også kvinner, forteller hun.

Thompson uttrykker takknemlighet for familien hennes som hun beskriver som «frie og hvor man kan være hva man ønsker».

– Dersom jeg tar med en kvinne hjem, eller en mann, så trenger vi ikke engang å ta diskusjonen, forteller hun.

Hun adresserer også det spekulerte forholdet til artisten Janelle Monáe, som tidligere har identifisert seg som panseksuell og biseksuell.

Skuespilleren dukket blant annet opp i Monáes lekende musikkvideo «PYNK».

Selv om hun ikke går så langt som å bekrefte et forhold, forteller hun at de to elsker hverandre dypt.

– Vi er så nære, vi vibrerer på samme frekvens. Dersom folk ønsker å spekulere rundt hva vi er, så plager det meg ikke, sier hun til nettstedet.

Thompson forklarer at både hun og Monáe er private personer, men at de ønsker å bruke posisjonen sin som offentlige personer til å være gode forbilder.

– Det er noe jeg har tatt hensyn til å forbindelse med denne kunngjøringen av Janelle og meg. Jeg ønsker at alle skal ha den friheten og støtten jeg har fra mine kjære. Men mange har ikke det. Så, har jeg et ansvar for å fortelle om det? Har jeg et ansvar om å snakke offentlig om hvem jeg er?

Thompson, som er aktuell i den andre sesongen av «Westworld», har også spilt superhelt i Marvel-universet, som krigeren Valkyrie. Hun returnerer også i Creed 2, samt dukker opp i spin-off-filmen til «Men in Black» som er ventet neste år.