Avdøde XXXTentacion blir hyllet av sine kjendisvenner

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 19.06.18 11:08

– Jeg har ingen ord. Jeg er målløs, skriver Travis Barker på Twitter etter at kompisen ble skutt og drept, bare 20 år gammel.

Mandag kveld norsk tid kom sjokknyheten om at den svært profilerte rapperen Jahseh Dwayne Onfroy (20), best kjent som XXXTentacion, er blitt skutt og drept utenfor en motorsykkelforhandler i Florida. Det var TMZ som omtalte saken først, og rundt halv ett natt til tirsdag bekreftet også den lokale sheriffen at det er XXXTentacion som er offeret.

Nå hylles den avdøde 20-åringen av sine venner i hiphopbransjen.

– Jeg har ingen ord. Jeg er målløs. Jeg elsket å samarbeide med deg, du var en sann kunstner, en av de mest jævla talentfulle i vår tid, skriver Travis Barker (42), best kjent som trommeslager for rockebandet Blink-182, på Twitter .

Barker jobbet sammen med XXXTentacion på låten «Pain = Bestfriend».

Hiphop-artist og produsent Jermaine Lamarr Cole (33) – eller J. Cole – uttrykker også sin sorg etter nyheten som slo ned mandag kveld.

– Enormt talent og grenseløst potensial og en sterk vilje til å bli et bedre menneske. Gud være med hans familie, venner og fans, skriver han.

AP meldte tidlig at rapperen ble skutt utenfor en motorsykkelforhandler i Deerfield Beach, der han skal ha sett på motorsykler. Han skal ha vært inne i sin egen bil og klar til å dra da to væpnede gjerningsmenn gikk opp mot ham. Minst én av dem skal ha avfyrt våpenet, og begge skal ha rømt fra åstedet i en mørk SUV.

Ifølge CNN jobber politiet med en teori om at overfallet var et ran. Hiphop-stjernen Kanye West (41) var tidlig ute med å hylle sin musikerkollega.

«Hvil i fred. Jeg fortalte deg aldri hvor mye du har inspirert meg mens du var her. Takk for at du har eksistert», skrev han natt til tirsdag på Twitter.

XXXTentacion ble sett på som en lovende stjerne, og i mars nådde albumet hans «?» første plass på Billboards 200-liste. Plata tar opp temaer som depresjon. Og i mars toppet hans nye plate VG-lista , hvor han har hatt plasseringer med fire låter og tre plater.

Rapperen begynte å bli kjent etter at han ga ut debutalbumet «17» i august. Han står bak hits som «SAD!» og «Moonlight» som har henholdsvis 270 millioner og 117 millioner startede strømmer på Spotify.

DJ og plateprodusent Thomas Wesley Pentz (39), best kjent som Diplo, deler at bilde av seg selv sammen med XXXTentacion.

– Takk for at du inspirerte meg, skriver han.

Ingen er foreløpig pågrepet for drapet på den fremadstormende musikeren.