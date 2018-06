SYK: Steinar Albrigtsen avlyser alle årets konserter etter å ha blitt diagnostisert med kreft. Foto: Scanpix

Kreftsyk Steinar Albrigtsen avlyser årets konserter

NTB

Publisert: 17.06.18 02:23

RAMPELYS 2018-06-17T00:23:52Z

Blues- og countrymusiker Steinar Albrigtsen (61) avlyser alle årets konserter etter bekreftet kreftdiagnose.

Det melder musikeren selv på hans Facebook-side sent lørdag kveld.

– Kreft – bare skyggen av ordet får de fleste av oss til å grøsse på ryggen mens vi krysser fingrene og trøster oss selv med tanken «dette skjer ikke meg». Kreft kjenner ingen former, fasetter, aldre, yrker eller status, den dukker bare plutselig opp, skriver han. Musikeren opplyser ikke hvilken type kreft han er diagnostisert med, men skriver at infeksjonen han har hatt på stemmebåndet de siste månedene ikke er knyttet til sykdommen.

Videre beklager han å måtte avlyse årets spillejobber, men skriver at prognosene er gode og at legene sier at han vil bli frisk igjen. Han takker også helsevesenet.

– Etter at diagnosen er bekreftet og det verste sjokket har lagt seg, må jeg i skrivende stund få lov til å berømme det norske helsevesenet ved Ullevål sykehus. Måten jeg har blitt tatt imot på, informasjonen jeg har fått til nå og oppfølging underveis, har gitt meg både håp og motivasjon, skriver Albrigtsen og tilføyer at han ser fram til nye turneer i 2019.