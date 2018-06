FORLOT TWITTER: Skuespiller Millie Bobby Brown. Foto: VALERIE MACON / AFP

«Stranger Things»-stjerne slettet Twitter-konto etter angivelig homofob-hets

Publisert: 20.06.18 09:41

Millie Bobby Brown (14) ble brukt som en «meme» som portretterte henne som en voldelig homofob.

Skuespilleren, som fikk gjennombruddet med «Stranger Things», er en kjent støttespiller for homofile, lesbiske og transpersoners rettigheter.

Bildet av henne har blitt brukt til å lage memes, med homofobe budskap, skriver Variety.com .

Skuespilleren har vært aktiv på Twitter , men etter å ha fått bildet sitt misbrukt på denne måten, har hun slettet hele kontoen.

Det er imidlertid ikke sikkert at memene var tiltenkt som homohets. Flere brukere på Twitter påpeker at de opprinnelig ble brukt som internspøker for Twitter-brukere som selv tilhører LGBT-bevegelsen.

Memene skulle altså i utgangspunktet være satiriske, men ble raskt plukket opp av andre brukere som ikke stod bak dét budskapet.

Millie Bobby Brown har fortsatt én konto aktiv på Twitter, kontoen «Milliestopshate», hvor hun bidrar med tweets mot mobbing. Den har dog ikke hatt noen oppdateringer siden 12. desember i fjor.