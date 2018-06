SNART FEST: VG-Lista braker løs 22. juni. Her fra konserten i 2014. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Alt du må vite om VG-Lista på Rådhusplassen

Publisert: 21.06.18 19:06

Fredag 22. juni er det klart for Skandinavias største gratiskonsert. For mange er VG-Lista det første møtet med livemusikk, og her får du alt du trenger å vite til du skal stille deg opp foran scenen.

Fredag blir det fest på Rådhusplassen i det VG-Lista Topp 20- turneen sparker i gang. Allerede fra klokken 10.00 er det aktiviteter på plassen. Klokken 19.40 starter showet som varer i omtrent 2,5 timer. Det kan bli en lang dag, så derfor får du all informasjon du trenger her før den store dagen.

Oversikt over artistene får du nederst i saken.

Slik blir været

Det ser ikke ut til å bli all verden med varmegrader på fredag, ifølge vakthavende meteorolog i Meteorologisk Institutt, Per Egil Haga. Ifølge prognosene ser det ut til å bli maks 18 grader.

– Skal man være der til kvelden, kan det nok være greit å ha med en jakke, sier han.

Det er ventet vind fra nordvestlig retning. Den kan bli sur, men ikke kraftig. Det er ventet at vinden er sterkest på formiddagen, og at det avtar utover kvelden.

– Det blir kjølig vind som kan kjennes litt sterkt. Den kan komme i litt skiftende styrke. Det er ikke snakk om noen kulingkast som gjør at ting fyker av gårde, forteller Haga.

– Så det betyr at man kan ha på hatt?

– Jeg vil tro det. Så lenge det ikke er altfor mye brem på den, sier han.

Det er også ventet skydekke det meste av dagen, med mulighet for sol.

– Det er sannsynlig at det blir mest sol på formiddagen og litt mindre mulighet for sol på ettermiddag, sier meteorologen.

Den beste nyheten er imidlertid at det ikke ser ut til å bli regn.

Dette bør du ha med deg

Tale Maria Krohn Engvik , best kjent som Helsesista, skal selv på Rådhusplassen fredag. Hun mener det viktigste å huske er nok mat og drikke, gjerne en nistepakke, litt frukt og en flaske vann i sekken. Det kan bli mange timer stående ute, og for å holde energien oppe, trenger kroppen påfyll. Der er imidlertid ikke tillatt med flaske på det indre publikumsområdet av sikkerhetshensyn.

– Husk at det ofte blir kø og trengsel langt fram. Tenk på dem rundt deg, og vær raus med de andre. Ha gjerne med en ekstra frukt du kan gi bort dersom noen har glemt matpakke, råder hun.

Hun forteller at det man bør tenke på at klær og sko skal være komfortable og tilpasset været.

– Jeg har noen konsertopplevelser der jeg tenkte på at jeg skulle se kul ut. Det er ingen som studerer andre sine klær og sko når man står så tett. Man ser på scenen og det er om å gjøre å ha det gøy. Da blir det kjedeligere om man er mest opptatt av hvordan man ser ut, sier hun.

–Man står mye, så ta på gode sko. Ha gjerne med en ekstra genser hvis det blir kaldt, anbefaler hun.

Engvik sier også at det er lurt å avtale kommunikasjon dersom man blir borte fra hverandre.

– Send hverandre en snap for eksempel. Prøv å holde sammen, og kommer man bort fra hverandre, sjekk telefonen, er hennes råd.

Har du lyst til å dra på konserten, men ikke har noen å dra med, anbefaler hun å komme likevel.

– Jeg skal selv dra alene. Det tenker jeg er helt greit, for man kommer sikkert til å møte masse hyggelige folk om man selv tør å smile, si hei til noen og bare bestemmer seg for å ha det gøy sammen med alle de andre!

Slik følger du showet

Hele showet sendes live på NRK fra klokken 19.40. Du kan også se hele sendingen igjen lørdag 23. juni klokken 19.30.

VG oppdaterer også fra backstage, rød løper og underveis i showet i sosiale medier. VG-Listas Instagram-konto oppdateres forløpende, og du kan følge Snapchat-reporter akam1k3, som blant annet er fast fotograf for Karpe Diem, på kontoen «VGListaTopp20».

På VG.no blir det også lagt ut saker fra selve dagen.

Sikkerhet

Arrangementet er gratis og alkoholfritt. Ikke la deg lure av folk som tilbyr VIP-billetter eller lignende. Det utføres kontinuerlige risikoanalyser under planleggingen av arrangementet i samarbeid med politi og andre nødetater. Politiet setter inn ekstra ressurser, og vil være synlige under arrangementet.

Det er satt av et eget område for bevegelseshemmede.

Artistene

Alan Walker og K-391 ( Oslo )

Isac Elliot og SJUR (Oslo, Bergen)

Jess Glynne (Oslo)

Dagny og Seeb (Oslo)

Mads Hansen (Oslo)

Julie Bergan (Oslo)

Vidar Villa (Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim)

Stargate (Oslo)

Arif og Unge Ferrari (Oslo)

Admiral P (Oslo)

Sondre Justad (Oslo)

Ezzari (Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim)

Katastrofe (Oslo, Tromsø, Trondheim)

Chris Adolade (Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim)

Temur (Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim)

Ruben (Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim)