STJERNE: Realityshowet «Pantelånerne i Las Vegas» gjorde Richard «The Old Man» berømt. Foto: Gabe Ginsberg / FilmMagic

«Pantelånerne»-stjernen Richard Harrison er død

Publisert: 25.06.18 18:11

Richard Benjamin Harrison, kjent fra TV-serien «Pantelånerne i Las Vegas» er død 77 år gammel.

Det bekrefter hans sønn Rick Harrison, som også er med i serien, overfor Fox News.

«Richard Benjamin ’The Old Man’ Harrison gikk bort i dag tidlig omgitt av sine nærmeste. Han vil bli ufattelig savnet av vår familie, teamet på Gold & Silver Pawn og hans mange fans verden over», sier sønnen i en uttalelse til TV-kanalen.

«Han var min helt og jeg var heldig som hadde en veldig kul ’Old Man’ som far. At jeg fikk dele ham med så mange andre og at de fikk se hvilken flott familiemann han var er noe jeg er takknemlig for å ha opplevd», fortsetter han.

Sønnen skriver at faren levde et rikt liv og at han gjennom TV-serien berørte mange mennesker ved å lære dem verdien av å elske familien, hardt arbeid og humor.

Den tidligere marinesoldaten åpnet pantelånerforretningen Gold & Silver Pawn sammen med sønnen Rick i 1988. Familien Harrison og forretningen ble senere kjendiser gjennom TV-programmet «Pantelånerne i Las Vegas» som det er laget femten sesonger av siden premieren i 2009.

I Norge har programmet gått på History og MAX siden 2010, og realityshowet har vært blant kanalenes mest populære.