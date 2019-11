TUNGE DAGER: Alec og Hilary Baldwin så frem til å bli foreldre for femte gang. Nå forteller de at de har mistet barnet i fjerde måned. Foto: Greg Allen / TT NYHETSBYRÅN

Alec Baldwin og kona Hilaria i sorg etter å ha mistet nok et barn

Det profilerte Hollywoodparet deler den triste nyheten på sosiale medier.

I september fortalte forfatter Hilaria Baldwin (35) at hun og mannen, skuespiller Alec Baldwin (61), ventet sitt femte barn sammen. Nyheten kom cirka fem måneder etter at familien hadde vært gjennom en ufrivillig abort.

Overfor sine følgere på sosiale medier slipper ekteparet nå den triste nyheten om at de igjen har mistet barnet, en datter - denne gangen fire måneder inn i svangerskapet.

Det er Hilaria som skriver dette på sin Instagram-profil. Nyheten er også omtalt i flere internasjonale medier, deriblant Independent.

«Vi er svært triste for å dele dette i dag, men babyen vår har gått bort i fjerde måned. Vi vil gjerne at dere skal vite at selv om vi ikke er ok akkurat nå, så skal vi bli det etter hvert. Vi er veldig heldige som har fire friske barn fra før av, og det kommer vi aldri til å glemme», skriver hun.

Hilaria Baldwin deler i samme post en video av seg selv og datteren Carmen (6). I videoen forteller hun det samme - at babyen ikke overlevde svangerskapet.

«Jeg fortalte det til Carmen mens jeg filmet, for å sende det til Alec. Jeg tenker at det er en fin måte å dele det med dere på også. Jeg fortalte henne at babyen likevel ikke kommer, men at vi vil prøve å gi henne en lillesøster på et annet tidspunkt, skriver hun videre.

Forrige gang paret mistet et barn la 35-åringen ut et innlegg der hun skrev at hun var i sjokk over tapet, og at hun håpet at folk kunne respektere at familien ønsket fred i en tung stund.

Hilaria og Alec Baldwin giftet seg i 2012. De forlovet seg i april samme år.

