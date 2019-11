PÅ PREMIERE: Lena Dunham på premieren til syvende og siste sesong av HBO-serien «Veep» i mars i år. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Lena Dunham (33) avslører kronisk sykdom

I et svar til paparazziene som tok bilde av henne i nattkjole og med stokk, forteller «Girls»-stjernen at hun lider av en kronisk sykdom som gjør at hun av og til trenger hjelpemidler.

I et innlegg på Instagram poster «Girls»-skaper Lena Dunham et paparazzi-bilde av seg selv, på vei ut av huset iført nattkjole og med stokk.

Bildet er tatt av en paparazzi-fotograf, og forfatteren og skuespilleren skriver at det antakelig var ment å få henne til å skamme seg.

– Men sannheten er: Dette er sånn livet er når jeg sliter som mest med kronisk sykdom. Ehlers-Danlos’ syndrom betyr at jeg trenger støtte fra mer enn bare vennene mine... Så takk, snille stokk! skriver hun.

Arvelig bindevevssykdom

Dunham forteller at hun i flere år nektet å bruke hjelpemidler som kunne gjøre hverdagen enklere.

– Jeg insisterte på at en stokk ville være rart. Men det er mye mindre ubehagelig å faktisk kunne delta på ting enn å ligge i sengen hele dagen. Og ja, jeg har på meg nattkjolen min, legger stjernen til, og forteller at hun var på vei ut i bilen for å dra til legen da bildet ble tatt.

Sykdommen er ifølge Norsk Helseinformatikk den hyppigst forekommende arvelige bindevevssykdommen. Den kan forveksles med kjente lidelser i muskel- og skjelettsystemet.

Lider av samme sykdom

I begynnelsen av oktober avslørte den australske popstjernen Sia at hun lider av samme syndrom.

Defekter i kollagenfibre kan føre til så vel hyperelastisitet som skjørhet av bindevev, noe som blant annet kan gi leddproblemer, brokk og sprekkdannelser av blodkar og andre organer, skriver NHI på sine nettsider.

Lena Dunham har tidligere fortalt om at hun har slitt med den smertefulle diagnosen endometriose, som hun ble operert for sist gang i 2017.

