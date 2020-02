Morten Hegseth om kjærligheten: Bilturen som forandret livet

Da programleder Morten Hegseth Riiber og økonom Anders Riiber møttes for første gang i 2013, trodde ingen av dem at de kom til å bli et par. Men en åtte timer lang biltur var det som skulle til.

For mindre enn 20 minutter siden

Flere artikler

Fra andre aviser