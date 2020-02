Trondheim, Britannia Hotell Rockheim Hall of fame 19. august 2012. F.v. artistene Jan Eggum, Jahn Teigen, Dag Erik Pedersen og Sverre Kjelsberg i Pussycats. Foto: Øyvind Nordahl Næss / VG

Jahn Teigens venner i sorg: – Forferdelig trist at han er borte

Venner og kollegaer er i sorg over nyheten om Jahn Teigens død. Han ble 70 år gammel.

– Vennskapet vårt har vært sterkt siden han var hos meg i Italia. Vi har vært nære venner siden, sier Dag Erik Pedersen til VG.

Han forteller at han er ufattelig trist i dag.

– Jeg synes det er forferdelig trist at han er borte. Jeg tror ikke jeg er alene om å synes dette er forferdelig. En mann som har gledet så mange folk, med et fantastisk artistliv. Sangene lever videre, kanskje sterkere enn noen gang i dag.

Inger Lise Rypdal, duettpartner i «Vodoo», sier følgende til VG:

– Det var vel ikke så veldig uventet, for han har vært syk ganske lenge. Men det er utrolig tidlig – det er veldig trist.

– Hva var ditt siste minne med ham?

– Det var på en kaffebar for noen få år siden nede i Frognerveien, det er det siste gang jeg så ham. Han har ikke vært så mye i Norge i det siste heller. Men jeg kjente ham godt fra slutten av 60-tallet. Da var vi ofte rundt og jammet på forskjellige klubber rundt omkring i Oslo, og var bare venner. Vi hang veldig mye sammen på den tiden, sier hun.

– Men også senere, for vi gjorde jo «Vodoo» sammen, så selv om var i sitt band og jeg i mitt så hadde vi veldig mye kontakt.

– Det er ordentlig trist – jeg synes vi har mistet så mange av de store de siste årene.

Hun sier han var en ekstremt begavet sanger.

– Om han ville synge opera eller pop, det kunne han jo selv velge. Og så

var han alltid veldig entusiastisk – han var sprek, sier hun.

– Han var veldig folkekjær. Jeg har mange gode minner, spesielt fra begynnelsen. De første minnene er fra jammingen på klubber i Oslo.

– Det var da vi ble kjent. Men han var jo med og spilte – han spilte tamburin for meg i et band husker jeg, så han hadde ikke slått igjennom selv på den tida. Det gjorde han jo senere.

– Den sykdommen Jan har levd med, den tror jeg ikke er så veldig morsom å leve med den var nok kanskje godt å slippe.

NYBAKTE FORELDRE: Anite Skorgan og Jahn Teigen med nyfødte Sara utenfor Ullevaal sykehus.

Herodes Falsk, som var i Prima Vera med Teigen, sier til VG at han og Teigen var gode kamerater.

– Vi skrev mange sanger sammen, men i hovedsak var vi kamerater. Vi hadde det moro, jeg hadde et veldig sterkt forhold til Jahn. Jeg og Tom Mathisen og besøkte ham for en stund siden i Sverige, og da var han dårlig. Det er derfor ikke et sjokk, men forferdelig trist, sier han til VG.

– I det siste har vi sendt tekstmeldinger hele tiden, for bare noen dager siden også. Han var jo en helt unik artist og det er veldig få fra den tiden som revolusjonerte norsk rockemusikk og norsk show business, men det gjorde han. Det er ingen som kunne overgå ham på scenen. Han er kanskje den eneste som kunne gått opp på senen mellom Mick Jagger og Elvis, og fortsatt bli lagt merke til. Som artist, komiker og låtskriver var han fantastisk. En kombinasjon som er umulig å slå.

– Vi begynte sammen i 1975. Det var et vennskap først. Vi spilte i forskjellige band. Og så fant vi ut at vi passet best sammen. Vi hadde en lang periode hvor vi ikke hadde penger eller noe, bare reiste rundt og bodde på enkle dobbeltrom. Skikkelig kameratskap.

Sammen med Dag Spantell og Lage Fosheim, drev Helge Hammmelov-Berg restauranten «Tre små griser» sammen med Jahn Teigen.

De to var nære venner, og Hammelov-Berg er fadder til Teigens datter Sara.

– Jeg tror Jahn har fått det bra nå. Jeg tror ikke han hadde det noe særlig greit på slutten med dårlig helse, ganske klart og kreativt hode som ikke fikk utfolde seg, og litt bitterhet som var ute og gikk, tror jeg, sier Hammelov-Berg til VG.

Han legger til:

– Kari og jeg har bryllupsdag samme dag han har bursdag, 27. september, da snakket vi litt sammen. Da forsto jeg det som at han ikke hadde det så greit. Jeg synes det er fint at Jahn nå kan ha det godt igjen.

Anders M. Tangen, MGP-blogger, har postet en video på Facebook der han gråtkvalt snakker om minner om Jahn. Han skriver også følgende:

«Nei, nei, nei, ikke vær død, Jahn Teigen. Det klarer jeg ikke å bære akkurat nå. Vi er mange som hviler på skuldrene dine. Men, nå er det kanskje din tur til å hvile. Det er så mye jeg har på hjertet nå, fra møtene med deg. Samtalene. Mailene du har sendt for å trøste meg da jeg mistet mor og far. Du har på en nærværende og pussig måte vært en del av meg. Nå er du borte. For all tid. Jeg har ikke så mange ordene nå. Bare tårer. Hvil i fred, godeste Jahn»

