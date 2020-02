FANT TONEN: Eunike Hoksrød og Frank Tore Aniksdal deltok i «Farmens» sidekonkurranse «Torpet» i fjor høst. Nå bekrefter de to at de har blitt kjærester. Foto: Alex Iversen, TV 2

Tidligere «Farmen»-profiler bekrefter forhold: – Ja, vi er kjærester

Eunike Hoksrød var gift med en mann, før hun senere giftet seg med en kvinne. Nå har hun falt pladask for «Farmen»- og «Torpet»-kollega Frank Tore Aniksdal.

Nå nettopp

De tidligere «Farmen»-profilene Frank Tore Aniksdal (49) og Eunike Hoksrød (41) fikk mye oppmerksomhet da de i fjor høst gjorde comeback i «Farmens» sidekonkurranse «Torpet». For TV-seerne den gang var det så og si umulig ikke å legge merke til at de to utviklet et svært nært vennskap.

Nå har forholdet utviklet seg til noe mer. Det bekrefter de begge til VG.

– Ja, vi er kjærester. Det er utrolig hyggelig, men også overraskende. Jeg så ikke dette komme selv engang, forteller Eunike Hoksrød, som tok seg helt til finalen av «Farmen» i 2017.

Den gang var 41-åringen åpen om sin lesbiske legning, og stilte opp i flere intervjuer sammen med kona Vibecke. De to holdt sammen i 17 år, før det ble slutt mellom dem for over ett år siden.

– Jeg merket ganske tidlig at jeg var betatt av Frank. Inne på «Torpet» fulgte vi etter hverandre overalt, og han ble etter hvert veldig beskyttende overfor meg. Da vi kom hjem fra innspillingen møtte vi hverdagen, som ble problematisk. Vi savnet hverandre hele tiden, og da skjønte vi at dette handlet om veldig mye mer enn et vennskap.

Fikk du med deg denne? Stina Bakken ble den første til å ryke ut av «Farmen»- kjendis, og avslører hva som egentlig var galt med henne på gården:

Den tidligere «Farmen»-deltageren var, før hun møtte eks-kona, gift med en mann i drøye syv år.

– For mange er det vanskelig å komme ut av «skapet». Men det er sannelig vanskelig å gå inn igjen i «skapet» og. Jeg tror jeg bare brenner hele «skapet», jeg, sier hun med et smil.

– Jeg var i mange år gift med en kvinne, og trodde det var sånn det skulle være. Men må man egentlig definere noen legning da? Må man liksom «være noe»? Jeg blir bare glad i mennesker, og er blitt veldig glad i Frank.

Aniksdal legger overfor VG heller ikke skjul på at han er en glad mann om dagen.

– Jeg er forelsket i Eunike. Hun er helt spesiell, jeg har aldri vært så glad i et menneske før. Jeg skal ta utrolig godt vare på henne, medgir han.

Ifølge 49-åringen er det én ting som gjør forholdet deres ekstra spesielt.

– Det aller mest spennende er at hun jo egentlig er lesbisk. Jeg har aldri kjent noen som er lesbisk før, og jeg trodde ikke på henne først. Det gjorde meg nysgjerrig. Jeg trives godt med denne kvinnen. Nå har vi vært sammen i flere måneder, og vi har ikke kranglet en eneste gang.

FORELSKET: «Farmen»-Eunike og «Farmen»-Frank utviklet følelser for hverandre under «Torpet»-innspillingen i høst. Etter at de kom hjem fra innspillingen skjønte de raskt at følelsene handlet om mer enn et vennskap. Foto: Privat

Hun erkjenner at hun lett lot seg sjarmere av sin nye kjæreste.

– Jeg og Frank har noen veldig like sider, men er helt forskjellige på andre områder. Vi hadde det ekstremt gøy inne på «Torpet», og han er bare så innmari trygg. Han er fin på en barnslig og litt «dyrisk» måte. Det viktigste er at man kan le og ha det gøy, og vi har det veldig, veldig gøy sammen, forteller Hoksrød.

Mens Aniksdal bor i en båt på Jæren, er Hoksrød bosatt i Tønsberg. Men det nyforelskede paret besøker hverandre så fort de får muligheten.

Paret synes det er deilig at katta endelig er ut av sekken.

BREDE SMIL: Eunike Hoksrød og Frank Tore Aniksdal ble kjent under innspillingen av «Torpet» i fjor høst. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Folk er ganske nysgjerrige og spør oss hele tida. Derfor er det fint å kunne si at vi er kjærester og bare bli ferdig med det. Da slipper vi også å gjemme oss i alle kriker og kroker, som vi har gjort i noen måneder nå.

Og:

– Det er Frank som har vært mest ivrig med å si til folk at vi er kjærester. På Jæren visste vel alle at vi var sammen før vi visste det selv, ha ha. Men sånn er Frank laget, han bryr seg ikke om regler eller om hva folk tenker og det synes jeg at er en kul ting. Jeg falt for Frank fordi han er den han er.

– Hva vil dere si til dem som tror at dette bare er et PR-stunt?

– Hva skal vi si til det da? Det vil overraske meg om noen tror det. Vi har begge familie og barn, og ville aldri sagt noe sånt for moro skyld. For oss er det bare deilig å få det ut, fastslår de.

Til VG røper paret at de allerede har begynt å snakke om framtida.

– Jeg ser for meg at jeg og Frank bor et sted der ingen skulle tro at noen kunne bo. For min egen del kunne jeg bodd i en båt i Stavanger eller på et småbruk i Tønsberg så lenge man har det hyggelig sammen. Men Frank er innmari glad i moren sin, så jeg lar ham ikke flytte fra henne, forteller Hoksrød, som har barna Oliver (21) og Ina (20) med eksmannen.

– Barna mine holdt på å le seg ihjel da de fikk vite. De ler av moren sin, som er så rørete. Men de har møtt Frank flere ganger, og synes at han er en fin fyr, sier Hoksrød til VG.

Frank Tore Aniksdal deltok i «Farmen» i 2014.

Publisert: 25.02.20 kl. 06:57

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser